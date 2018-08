Marina Di Guardo/ Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni: "Piangerò per il suo sì"

Marina Di Guardo è pronta a seguire fino all'altare siciliano la figlia Chiara Ferragni e poi rivela: "Piangerò per il suo sì", cos'altro pensa di lei e Fedez?

27 agosto 2018 Hedda Hopper

Marina Di Guardo

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez si avvicina a grandi passi e la mamma della sposa sembra essere pronta a guardare già a quel giorno e a commuoversi al solo pensiero. E' vero, Chiara ha già la sua famiglia, ha il suo compagno e un bambino magnifico che tutti hanno amato sin da subito, Marina Di Guardo compresa. La scrittrice si racconta a Vanity Fair e, in particolare, racconta queste ultime emozioni ad un passo dalle nozze tanto attese e tanto discusse. Chiara Ferragni e Fedez si diranno presto sì e mamma Marina è pronta per il fatidico momento della sua "Chiarotta", così si rivolfe alla figlia da quanto "è piccola: sempre stata una patatona dolcissima, ha sempre avuto un bel carattere". Ancora oggi è spesso buffa e simpatica quando incontra folle di fan urlanti e giornalisti pronti a immortalarla, la mamma è sicura: "Il successo non l'ha cambiata. Non ha perso il contatto con la terra e non si è momentata la testa".

UN'EDUCAZIONE RIGIDA MA RICCA DI "COMPLIMENTI"

Tutto grazie a Mamma Marina? Sembra proprio di sì visto che la stessa scrittrice racconta di aver sempre spronato la figlia a rimanere con i piedi per terra e a non sentirsi mai superiori a nessuno. A quanto pare questo non ha sconvolto le ragazze Ferragni che, dall'altra parte, hanno avuto sempre complimenti e incitamento. Secondo mamma Ferragni sembra che proprio l'infanzia conti molto e formi il carattere degli adulti del domani e "dentro rimani quelbambino impaurito e timido che eri" e per questo ha provato a fare del suo meglio con le sue ragazze. Risare, voglia di esplorare il mondo, la curiosità e la voglia di andare avanti sono sempre stati i suoi capisaldi: "Così, come quando tornavano dall'asilo, chiedo sempre di raccontarmi quello che hanno fatto". Lei è poco propensa al fatto di tacere quando si parla di sentimenti e dice no a coloro che pensano "Ma tanto tu lo sai il bene che ti voglio", è meglio essere chiari e ripeterlo sempre.

UN SUCCESSO CHE HA RADICI LONTANE

Se tanto mi da tanto, il suo piano ha funzionato, sicuramente. Le sue tre figlie sono delle ragazze di successo e se Chiara e Valentina sembrano puntare allo showbiz e alla moda, Francesca è già specialista di chirurgia orale. Ognuna nel proprio ambito ha avuto successo e senza mai mollare, lei stessa racconta: "Le rassicuravo: Non avete bisogno di niente. Si vale indipendentemente dalle proprie prestazioni in un compito in classe. Stavolta è andata così, la prossima andrà meglio, ne sono certa". Le mamme in ascolto sono avvisate e adesso che la scrittrice sarà, secondo le ultime voci, nel cast di Domenica In sembra che i suoi consigli e il suo esempio possano arrivare ad un pubblico più ampio. Come si comporterà la mamma modello alle nozze dell'anno?

