Marina La Rosa/ “Anche io ho subìto molestie. Il caso Asia Argento? Non ci credo, a 17 anni “la materia” piace

Marina La Rosa parla di molestie sessuali

Dopo il suo ingresso alla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, è apparsa raramente in televisione, ma sempre è rimasto impresso il suo carattere, talvolta discutibile: “Ho un problema, non riesco a fingere, a sorridere a chi mi sta sulle scatole. Sono poco diplomatica, non ne sono per niente orgogliosa, a 41 anni dovrei essere più flessibile, ma sono felice così”. Questo, lei ritiene essere il problema principale del suo abbandono alla televisione. Nel frattempo Marina La Rosa ha preso da poco una laurea in psicologia e sulle violenze sessuali, esprime a Libero Quotidiano, una visione anticonformista: “Ci sono tante donne che molestano, io non sono dalla parte delle donne in quanto tali – spiega la ex gieffina che scende nel dettaglio del caso che vede implicata Asia Argento - È vero che a 17 anni non ti dovrebbe far schifo ‘la materia’, chiamiamola così. A 17 anni sei grandicello, Asia Argento è anche una bella donna. Che problemi ha questo Jimmy Bennett?”.

“L’ULTIMO GF VIP? OSCENO”

Marina La Rosa non si sofferma solo sul caso della Argento, ma anche sul movimento MeToo, ritenendo insensato parlare di molestie subìte vent’anni prima. “Anche io ho subìto molestie – rivela – ma dopo così tanto tempo è un capitolo chiuso. Mi è successo sia prima che dopo il Grande Fratello. Io non ci sono stata perché non mi andava, perché deciso io con chi avere rapporti o meno. Se dalla notte dei tempi ci sono uomini che fanno richieste sessuali in cambio di un lavoro, evidentemente c’è un’offerta: tante donne ci stanno”. Marina La Rosa non ha peli sulla lingua e non ha paura di dare libero sfogo ai suoi pensieri che, in questo caso, possono trovare numerose critiche. Nonostante questo lo scorso anno le era stato chiesto di partecipare al Grande Fratello Vip, ma “ho fatto finta che cadesse la linea. Non ho niente contro Barbara D’Urso, mi piace, ma l’ultima edizione l’ho trovata oscena”.

