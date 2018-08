Mario Serpa confermato a Uomini e Donne/ Ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio…

27 agosto 2018 Valentina Gambino

Se fino a poche settimane fa Mario Serpa non conosceva il suo destino televisivo, adesso l’opinionista di Uomini e Donne non ha più dubbi: tornerà a commentare il trono classico al fianco di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. L’ex fidanzato di Claudio Sona ospite in una serata in Sicilia, ha confermato la sua rinnovata partecipazione al programma di Queen Mary. Il video condiviso dall’informatissimo VicoloDelleNews, ha testimoniato questa lieta novella. Il romano infatti, proprio durante l’evento che lo vedeva ospite, intervistato dalla conduttrice ha ironicamente affermato: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”. Dopo la sua conferma, la reazione del pubblico è stata più che positiva, a testimonianza che probabilmente le fan, lo attendevano con ansia. Ed infatti, dopo la (seconda) separazione dall’ex fidanzato, le sostenitrici dei “clario” si sono abbondantemente schierate dalla parte del buon Serpa.

Oltre a Mario Serpa, confermatissimi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, beccati dal blog News U&D, alle prese con la registrazione di una divertente parodia che ha visto come protagoniste Gemma Galgani e Ida Platano. Questo spaccato televisivo, sarà però possibile visionarlo solo durante il trono over. Dopo queste tre conferme, non sappiamo se rivedremo o meno anche Jack Vanore, muscolosissimo ex fidanzato di Raffaella Mennoia. Nel frattempo, pare che il cuore single di Mario stia lentamente "lavorando" alla conquista di un nuovo amore. Ed infatti, il buon Serpa ha risposto "Ci sto lavorando" a chi gli chiedeva se fosse fidanzato. Chi avrà conquistato il cuore di Mario? Vedremo se durante la nuova stagione di Uomini e Donne, ci potrà essere anche del gossip sul suo conto. Ed intanto, per quanto riguarda la parte lavorativa, pare che il fidanzato di Giovanni Ciacci gli abbia “scippato” un ingaggio. Ecco cosa scrive 361Magazine: “Damiano Allotta, l’ormai consolidata metà di Giovanni Ciacci, è stato scelto come testimonial al posto di Mario Serpa. Il brand è Givova, noto nel mondo dello sportswear. Prima di lui, infatti, a rappresentare il brand era il protagonista del primo trono gay di ‘Uomini e donne’. Come l’avra presa l’ex corteggiatore rimpiazzato dal bel ventiseienne?”.

