Mel B entra in riabilitazione/ Cura la dipendenza da alcol e sesso. La causa? Stress-post traumatico

Mel B è entrata in riabilitazione per curare i problemi legati all'alcol e al sesso. Dipendenze causate da stress post-traumatico, determinato dal divorzio

Mel B

La vita non è semplice per la ex Spice Girl, Mel B, che negli ultimi giorni si è recata in un centro britannico per iniziare una riabilitazione in cui curare i disturbi del suo comportamento e le sue dipendenze da alcol e sesso. A 43 anni Mel B ha deciso di entrare in riabilitazione per limitare le cause del disturbo da stress post-traumatico insorto dopo il divorzio da Stephen Belafonte. La cantante si è separata dal produttore nel settembre 2017, un anno fa, e da allora, per lei sono iniziati i mesi più difficili della sua vita. Dopo il divorzio, l’ex Spice, ha accusato il marito di violenze e abusi sia fisici che emotivi. Ma nonostante tutto il tribunale, dopo che il produttore aveva dichiarato che Mel B facesse uso di cocaina e alcol, ha stabilito dei termini di divorzio a favore dell’uomo.

LE DIPENDENZE

“Sono molto onesta su quel che riguarda l’alcol: lo assumo per intorpidire il mio dolore, è solo un modo con cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo”, ha rivelato Mel B al Sun prima di fare il suo ingresso nella clinica. Altre fonti, a lei vicine, hanno dichiarato che la cantante bevesse tantissimo, vodka e tequila, e che fosse dipendente dal sesso, tanto da arrivare ad avere rapporti con tre uomini diversi nello stesso giorno. A causa delle sue dipendenze Mel B, secondo il tribunale, dovrà dare 5 mila dollari al mese all’ex marito per mantenere la figlia in comune e 15 mila dollari al mese per gli alimenti, oltre alle spese legali che ammontano a 350 mila dollari. “Il problema non è mai stato col sesso o con l’alcol, riguarda me stessa e mi sto occupando di questo. Lotterò per stare meglio – ha concluso la cantante – c’è molto di più nella vita che trovare qualcuno che ti voglia o essere triste per qualcuno che non ti vuole”.

