Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme/ Foto, dopo Corona la coppia vola in Kenya: "per gli amanti..."

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme: dopo la vacanza con il figlio Carlos e Fabrizio Corona, la modella vola in Kenya con l'imprenditore napoletano.

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Nina Moric e Luigi Favoloso - Screenshot da Instagram Stories

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme. La modella croata e l’imprenditore napoletano sono ancora una coppia? La domanda sorge spontanea dopo gli ultimi sviluppi. La Moric, infatti, ha trascorso le vacanze estive in Puglia con il figlio Carlos e l’ex marito Fabrizio Corona con cui ha sepolto l’ascia di guerra ritrovando una serenità che mancava da anni. Dimenticati i rancori del passato, Corona e Nina Moric si sono goduti le giornate insieme a Carlos con cui hanno festeggiato anche il suo compleanno. Concluso il soggiorno pugliese, però, la modella è tornata da Luigi Favoloso che, in queste settimane, si è scagliato contro Corona, reo, a detta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, di aver allontanato la Moric dal figlio Carlos. Nina e Favoloso si sono così mostrati nuovamente insieme sui social. A pubblicare una serie di storie su Instagram è stato proprio il napoletano che ha condiviso con i suoi followers la gioia di aver ritrovato Nina con cui è partito per il Kenya.

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO INSIEME IN KENYA

“Per gli amanti dei film romantici, volevo consigliare un film: Jessy torna a casa”. Luigi Favoloso annuncia così il ritorno di Nina Moric nella sua vita pubblicando su Instagram Stories un video in cui appare sereno e sorridente insieme alla modella in quel di Nairobi. Intento a gustare una birra del Kenya, Favoloso svela che il sui viaggio con la Moric in terra africana, proseguirà tra Malindi e Watamu. Complici e affiatati, la modella e l’imprenditore si mostrano felici dell’esperienza che stanno facendo in Kenya. Tra le tante storie, poi, spunta anche quella in sui i due sono insieme in albergo. Tra Nina Moric e Luigi Favoloso sarà tornato il sereno? A quanto pare sì. Difficile, dunque, decifrare quale sia il legame che c’è tra la Moric e l’ex gieffino. Nina, però, dopo aver ritrovato anche l’amore del figlio Carlos, appare sempre più serena.

