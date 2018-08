Nino Frassica/ “Voglio tornare al cinema e lavorare con un bravo regista”, ma Don Matteo?

Nino Frassica ha trascorso la sua estate tra le piazze italiane con il suo concerto-cabaret. L'attore ora sogna di tornare al cinema, ma intanto, per lui, ci sono numerosi progetti

Nino Frassica

L’estate di Nino Frassica si riassume in poche e coincise parole, “Tour 2000/3000”. L’attore ha portato nelle piazze italiane, insieme a Los Plaggers, band formata da sei musicisti, uno show che ripercorre la storia della musica. Due ore di concerto-caberet, amato dai più nostalgici, che ripercorre i vecchi successi della musica italiana come “Cacao Meravigliao” o sigle di vecchi programmi televisivi come “Portobello”. Questo spettacolo di Nino Frassica è amato da tutti e, infatti, uno dei suoi grandi pregi, nel suo lavoro, è questa continua capacità di riuscire ad essere amato da differenti fasce di pubblico. “Questo succede perché faccio in televisione un genere adatto a tutta la famiglia. Poi su Rai Radiodue con il ‘Programmone’ propongo un umorismo diverso, un po’ più difficile e poi mi dedico al cabaert. Così incontro diversi target di pubblico”, racconta a Il Mattino di Napoli.

VOGLIO TORNARE AL CINEMA

Tra le numerose parti interpretate, nella sua carriera, Nino Frassica si sente ancora molto vicino al presentatore delle trasmissioni di Renzo Arbore e, infatti, la loro collaborazione non è mai terminata, tanto che proprio da questo autunno “tornerò in televisione con Arbore nel mese di dicembre con uno special. In due puntate, sulla canzone comica, mentre l’1 settembre sono in provincia di Asti con uno spettacolo insieme a lui”. Il volto di Don Matteo, inoltre, rassicura i fan della serie, assicurando che ci sarà la dodicesima stagione, “al momento la stanno scrivendo e dopo si passerà alle riprese”. Oltre a questi nuovi impegni, però, Nino Frassica sogna il cinema: “Sono in credito con il cinema, mi piacerebbe lavorare con un bravo regista”.

