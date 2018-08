OLTRE LE REGOLE - THE MESSENGER/ Su Rete 4 il film con Woody Harrelson (oggi, 27 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Oltre le regole - The Messenger con Woody Harrelson. Nel cast del film c'è anche Samantha Morton che recita nei panni di Olivia. (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018

Oltre le regole, the messenger su Rete 4

Oltre le regole - The Messenger, è una pellicola datata 2009 diretta dal bravo regista israeliano Oren Moverman. Moverman ha avuto ai suoi ordini un ottimo cast di attori, tra di essi si segnalano Ben Foster e Woody Harrelson, ottima anche l'interpretazione all'interno della trama di Samantha Morton a cui è stata affidata la parte femminile principale, quella di Olivia. La pellicola ascrivibile al genere dei film drammatici ha visto la produzione grazie all'interessamento di un cartello di case di produzione (Oscilloscope, Omnilab Media e Sherazade Film Development) della Lucky Red invece la distribuzione italiana. Il film vista anche l'anzianità di produzione è stato visto parecchie volte dagli spettatori italiani, esso andrà in onda nuovamente il prossimo 27 Agosto alle 00.10 su Rete 4.

OLTRE LE REGOLE - THE MESSANGER, LA TRAMA DEL FILM

La trama verte sul ritorno in patria del sergente Will Montgomery, un veterano che ha prestato servizio in Iraq, e che in medio oriente ha visto delle atrocità infinite. Il militare una volta ritornato nei ranghi dell'esercito americano viene assegnato all’importante Casualty Notification Officer agli ordini del cinico e per nulla sensibile capitano Tony Stone. Will è ritornato abbattuto per ciò che aveva visto nella zona di combattimento, come se non bastasse la sua nuova funzione contempla la sua opera relativamente alla comunicazione dei deceduti in zona operazioni, tale comunicazione viene fatta personalmente da Tony e Will ai congiunti dei familiari. I due inizialmente non riescono ad andare d’accordo avendo caratteri completamente all'antitesi, dopo qualche mese però raggiungono un punto di equilibrio e la loro azione viene compiuta in sinergia. Ogni "missione" è però per Will una vera e propria tortura, stante il ricordo che gli porta delle atrocità viste durante il periodo di servizio in medio oriente. In una di questa i due devono comunicare ad una vedova, Olivia, il decesso del proprio coniuge. La comunicazione questa volta però porta in dote anche una certa "simpatia" di Will nei confronti della vedova. Olivia è una bella donna, simpatica, intelligente e molto conturbante. I due inizialmente iniziano a frequentarsi, la simpatia si tramuta presto in un sentimento forte, e porta con se grosse problematiche etiche. Will nonostante la nascita dell'amore nutre grossi dubbi su come gestire la situazione, alla fine però l'amore trionferà e insieme ad esso la consapevolezza che da alcuni lutti possono nascere a volte anche dei sentimenti molto belli.

