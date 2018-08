PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 27 agosto 2018: Gemelli problematici, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 27 agosto 2018. Previsioni segno per segno: Gemelli decisamente problematici, Cancro giornata al top, e tutti gli altri segni?

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 27 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 27 agosto 2018, parte dallo studio segno per segno di quanto raccontato da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Acquario: è un momento di tensione soprattutto dal punto di vista lavorativo. Potrebbero esserci delle problematiche. Bisogna stare attenti ai soldi e alle spese aggiuntive. Non si deve stare da parte, ma misurare le singole azioni per evitare di commettere ulteriori errori. Voltare pagina non è sempre un errore anzi può generare anche una crescita. Pesci: le emozioni sono molto importanti e questi giorni sono giorni in cui si possono ottenere grandi aspettative e consensi. Le stelle guidano e sostengono. C'è una grande cielo che appoggia in ogni fase della vita, anche nella realtà amorosa. Spesso costruire un percorso può essere complicato, ma se c'è l'appoggio degli astri le cose possono risultare più facili di quanto si possa pensare.

GEMELLI DECISAMENTE PROBLEMATICI, SEGNI FLOP

Voltiamo decisamente pagina e andiamo a vedere quelli che possono essere considerati i segni flop della giornata di oggi. I Gemelli vivranno una settimana problematica, fatta di tanti punti interrogativi e anche di qualche situazione che non piace molto. Non si devono sottovalutare i sentimenti che possono essere un ancora di salvezza. La Vergine non è al massimo e potrebbe trovarsi a fronteggiare diverse situazioni non facili da gestire. Si vogliono fare tante cose insieme, ma questo rischia di creare un po' di preoccupazione e alla fine non si riesce ad arrivare ai risultati. Al limite vive il Sagittario che potrebbe vivere una settimana un po' particolare e non facile da gestire. Le cose miglioreranno decisamente quando si arriverà alla fine dell'anno dove sicuramente ci saranno delle svolte importanti. Ora però ci sono dei mesi complessi da dover affrontare.

CANCRO OTTIMISTA, SEGNI AL TOP

Soffermiamoci ora invece su quelli che per la giornata di oggi sono da considerare segni al top. Per il Toro questo è un vero periodo di forza. Il cielo è decisamente positivo e spinge ad essere attivi nel prendere delle decisioni. Si potrebbero affrontare diverse discussioni, ma questo non vuol dire che ci sia da soffrire anzi ci si sente carichi per saper districarsi anche dai problemi. Il Leone è in crescita anche se questo non è uno dei periodi migliori dell'anno. Nonostante questo il malcontento palesato in questo periodo sembra essere stato definitivamente messo da parte. Il Cancro è protagonista di questo momento e finalmente grazie a settembre si raggiungerà un obiettivo. Chi ha vissuto un momento di grande difficoltà soprattutto sul lavoro può grazie alle scelte uscirne e raggiungere dei risultati molto importanti. Lo Scorpione è decisamente positivo e può raggiungere dei risultati importanti nelle prossime settimane.

