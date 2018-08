SUSPIRIA/ Video, diffuso il trailer del remake di Luca Guadagnino

Uscirà ad Halloween il nuovo Suspiria di Luca Guadagnino, remake dell'omonimo film di Dario Argento del 1977. Nel cast, Dakota Johnson nei panni di Susie Bannion.

27 agosto 2018 Rossella Pastore

Dal trailer di Suspiria (2018)

Diffuso il trailer di Suspiria, il film di Luca Guadagnino remake dell'omonima pellicola del '77. Il nuovo Suspiria è un omaggio a Dario Argento, maestro del cinema e fautore dell'horror made in Italy. Quella del regista è un'eredità importante: sarà suo compito non deludere i fan dell'originale. Ingente anche la ricerca estetica e delle atmosfere, che dovranno avvicinarsi il più possibile a quelle di 40 anni fa. A giudicare dal trailer, per ora, Guadagnino già ha fatto un ottimo lavoro. Nel video vediamo Susie Bannion (Dakota Johnson) che entra a far parte della prestigiosa compagnia Markos Tanz, in Germania, diretta dall'algida Madame Blanc (Tilda Swinton). La ballerina americana non sa ancora cosa le aspetta.

IL CAST

Ben presto inizia a nutrire sospetti sulla vera natura dell'accademia, che l'amicizia con Sara (Mia Goth) non farà altro che accrescere. Susie viene a conoscenza delle storie sulla congrega di streghe di Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum e Mater Lacrimarum, le stesse della Trilogia delle Madri di Argento. La colonna sonora del film è stata composta da Thom Yorke dei Radiohead. Nel cast, tra gli altri, figurano Lutz Ebersdorf, Chloë Grace Moretz e Jessica Harper, strascico artistico del film del '77. Suspiria debutterà il 1° settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è in concorso nella selezione ufficiale. L'uscita nelle sale è prevista per Halloween.

