Segnali dal futuro/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 27 agosto 2018)

Su Rai 4 va in onda il film Segnali dal futuro con Nicolas Cage protagonista. Vicino a lui troviamo Chandler Canterbury, Rose Byrne e Lara Robinson. (oggi, 27 agosto 2018)

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Segnali dal futuro su Rai 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film di fantascienza Segnali dal futuro (Knowing) va in onda Lunedì 27 agosto 2018 su Rai 4 girato nel 2009 dal regista Axel Proyas. Proyas è noto soprattutto per il film horror Il corvo (The Crow, 1994), legato alla tragica morte del protagonista Brandon Lee, che fu ucciso per errore sul set. Nel cast figurano Nicolas Cage (John Koestler), Chandler Canterbury (suo figlio Caleb), Rose Byrne (Diana Wayland) e Lara Robinson (sua figlia Abby). La sceneggiatura è stata scritta dal romanziere Ryne Douglas Pearson. Le riprese si sono svolte in Australia anche se il film è ambientato a Boston. L'inizio e la fine del film hanno come colonna sonora la Settima sinfonia di Beethoven.

SEGNALI DAL FUTURO, LA TRAMA DEL FILM

Cinquanta anni prima i bambini della scuola elementare di Lexington lasciano dei messaggi che poi seppelliscono nel terreno. L'urna in cui sono contenute le lettere verrà aperta solo cinquant'anni dopo, e così infatti accade. Il piccolo Caleb, che è rimasto orfano di madre, al contrario degli altri non riceve un bel disegno o una lettera incoraggiante. Sul foglio che riceve c'è solo una lunghissima serie di numeri. Suo padre John, che insegna al MIT astrofisica, si incuriosisce e comincia ad analizzare quella sequenza di numeri apparentemente insignificante. dopo una nottata di lavoro scopre una curiosa coincidenza: le cifre corrispondono a date di eventi catastrofici, riportando con esattezza quante persone sono morte in quella data. Man mano che John si addentra ulteriormente nella comprensione della sequenza numerica il suo spavento cresce, poiché capisce che non sono segnate solo le catastrofi passate ma anche quelle future, fino all'ultima catastrofe assoluta, l'Apocalisse.

© Riproduzione Riservata.