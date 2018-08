Star Trek - La nemesi/ Su Tv8 il film con Jonathan Frakes (oggi, 27 agosto 2018)

Su Tv8 va in onda il film Star Trek - La nemesi, nel cast Patrick Stewart e Brent Spiner. Il film potrebbe rendere nervosi anche i più grandi appassionati della saga in questione.

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Star Trek - La nemesi su Tv8

Stuart Baird, un vero artista del genere fantascientifico. La pellicola che si basa su un soggetto scritto a quattro mani da John Logan e Rick Berman si basa sul romanzo scritto da Gene Roddenberry e intitolato semplicemente Star Trek. Ottimo il cast di attori agli ordini di Baird, tra di essi si segnalano Patrick Stewart e Brent Spiner, buona anche l'interpretazione di Jonathan Frakes che nella pellicola interpreta il comandante William Riker. Il film è stato prodotto grazie alla collaborazione di due case di produzione : la Paramount Pictures e la Digital Image Associates. Il film che a causa dell'anzianità di realizzazione è stato già visto parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, andrà in onda prossimamente il 27 Agosto alle 24.00 su TV8.

STAR TREK, LA TRAMA DEL FILM

Il comandante Picard e la sua nave stellare Enterprise sono chiamati in causa per cercare di contrastare una rivolta che mette in crisi la Federazione dei Pianeti Uniti a causa di una sommossa del Senato dei Romulani. Quest'ultimi grazie ad una bomba che emana radiazioni talaroniche vogliono di fatto distruggere la terra e tutti i suoi abitanti. I Romuliani per rendere le cose difficili al capitano Picard scelgono per portare a compimento il massacro di affidare la missione di distruzione al pretore Shinzon, il malvagio ha la particolarità di essere un vero clone di Picard. La lotta senza quartiere che ne deriverà sarà inizialmente fermata dai falsi proclami di pace che il pretore invia sul pianeta terra, proclami che vista la somiglianza con Picard mettono in confusione i terrestri. Essi però non sono altro che l'esca per attirare la navicella spaziale e una volta distrutta avere campo libero per la strage. Picard dovrà mettere a disposizione dei suoi alleati tutto il suo coraggio e la sua astuzia, caratteristiche che gli permetteranno non solamente di salvare il suo pianeta ma anche quel che resta della federazione.

