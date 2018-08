THE BIG WEDDING/ Su Rai 1 il film con Robert De Niro (oggi, 27 agosto 2018)

The Big Wedding, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro e Amanda Seyfried, alla regia Justin Zackham. La trama del film nel dettaglio.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST AMANDA SEYFRIED

The Big Wedding è una bella pellicola datata 2013 e diretta dal bravo Justin Zackham, la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata resa possibile grazie all'interessamento di alcune case a stelle e strisce (Two Ton Films, Millennium Films e Universal). La pellicola ascrivibile al genere dei film divertenti è stata sceneggiata sempre da Justin Zackham, con il regista che ha curato altresì anche il soggetto del lavoro cinematografico. Un buon cast di attori, tra cui spicca Robert De Niro, è riuscito a dare lustro a questa commedia dai toni molto ironici, essa è stata già vista parecchie volte all'interno delle programmazioni italiane riscuotendo sempre un buon successo in termine di audience. Il film The Big Wedding andrà in onda nuovamente questo lunedì 27 agosto in prima serata su Rai 1. Ma scopriamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

THE BIG WEDDING, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si basa sulla vita di Don e Ellie, una coppia americana molto libertina che nel passato era giunta alla separazione a causa di grossi problemi caratteriali. Prima di separarsi i due avevano messo al mondo due figli, Lyla e Jared. Come se non bastasse la coppia aveva adottato un ragazzo colombiano, Alejandro. Lo spettatore viene cosi portato alla vigilia del matrimonio del figlio adottivo. Il ragazzo confessa ai due genitori adottivi che per lo sposalizio ha invitato la madre naturale, una devota cattolica che non capirebbe i motivi che hanno portato alla separazione della coppia, stante che il divorzio è assolutamente vietato dalla religione cattolica. Per questo Alejandro chiede ai due genitori adottivi di donar lui come regalo di matrimonio la finzione che la separazione non sia mai avvenuta e che essi formino ancora una famiglia che vive nei principi dettati dai canoni religiosi. I due a malincuore accettano per far felice colui che vedono come un vero e proprio congiunto, la prova risulta molto difficile soprattutto per Don, che nel frattempo si era creato una nuova vita con la bella e conturbante Bebe, una donna che nel passato era stata la migliore amica della ex moglie. Come se non bastasse anche la figlia della coppia Lyla attraversa un momento difficile nel suo rapporto matrimoniale, ma anche la donna deve fingere che tutto vada per il verso giusto per far felice la madre naturale del fratello adottivo. A complicare una situazione complicata già di per se si mette l'attrazione che Jared prova per la sorella naturale di Alejandro, l'affascinante Nura, una donna che segue in maniera precisa gli insegnamenti della madre e che per questo non vede di buon occhio qualsiasi relazione al di fuori del sacro vincolo matrimoniale. Il film va cosi avanti tra colpi di scena ironici e dialoghi demenziali, alla fine però lo sposalizio riesce a realizzarsi e grazie a quello che diventa un gioco di squadra la finzione regge fino alla fine della pellicola.

