Techetechetè "La calda estate del '68"/ Canzonissima e fotogrammi tra proteste e musica psichedelica

Lo speciale di Techetechetè di oggi, 27 agosto, è dedicato alla calda estate del '68" tra fotogrammi e musica psichedelica con la migliore edizione di Canzonissima

27 agosto 2018

Techetechetè

Paolo Panelli, Mina e Walter Chiari erano alla conduzione dell'edizione di Canzonissima del 1968 e sarà questa al centro della speciale puntate di Techetechetè dedicata proprio all'estate più calda. Cronaca, scontri politici, musica e grandi protagonisti si incroceranno questa sera nell'access prime time di Rai1 per una speciale puntata del programma che racconterà varietà e cronaca grazie ad una serie di immagini di repertorio e la musica che proprio in quegli anni rifletteva la crisi e gli scontri politici tra cantautorato alternativo e musica psichedelica. Tutto questo sarà concentrato nell'ora che il programma occuperà oggi, 27 agosto, su Rai1.

GLI ELEMENTI DELLA PUNTATA DEL 27 AGOSTO

In particolare, secondo il comunicato stampa, sembra che ad andare in scena saranno proprio le prime canzoni di protesta del cantautorato “alternativo” insieme all’intrattenimento puro e più commerciale di Rocky Roberts e Gigliola Cinquetti. Insieme a loro andranno anche in scena i New Trolls con la loro versione psichedelica e la rara e bellissima “Visioni”. A fare da cornice alla musica ci saranno immagini di cronaca e di costume tratte da programmi in onda in quel periodo e che hanno fatto notizia e intrattenimento. Al centro anche l'intensa e rocambolesca edizione di Canzonissima che ha perso strada facendo alcuni dei suoi autori e con la protesta dei cantanti guidata da Claudio Villa. Cosa vedremo di quella edizione?

