Temptation Island Vip/ Al via le riprese, Simona Ventura annuncia l'inizio delle registrazioni

Temptation Island Vip, al via le riprese: Simona Ventura annuncia l'inizio delle registrazioni su Instagram. Le prime foto dalla Sardegna, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi i più attesi.

27 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Temptation Island 2018 - Simona Ventura

Temptation Island Vip è ufficialmente partito. Simona Ventura, con una foto su Instagram, ha annunciato l’inizio delle riprese. “Work in progress”, ha scritto la conduttrice condividendo una foto in cui è al trucco. In quel della Sardegna, è così cominciata l’avventura delle coppie che, per ventuno giorni, saranno alle prese con bellissime tentatrici e avvenenti tentatori pronti a mettere alla prova le storie d’amore. Ad aver accettato la sfida sono stati Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Anche Gabriele Parpiglia, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui Simona Ventura si mostra di spalle. Probabilmente si tratta di un’immagine scattata durante l’arrivo delle sei coppie protagoniste in Sardegna. In perfetta forma, la conduttrice è pronta a raccontare le emozioni delle coppie, comprese quelle dell’ex marito Stefano Bettarini e della sua giovane fidanzata Nicoletta.

TEMPTATION ISLAND VIP: NILUFAR E GIORDANO I PIU' ATTESI

Per vedere in onda la prima puntata di Temptation Island Vip sarà necessario aspettare ottobre. Mediaset, infatti, ha deciso di posticipare l’inizio del programma aspettando la fine delle registrazioni. Il pubblico, tuttavia, è già a caccia di anticipazioni e così sono spuntati i nomi dei tentatori vip, alcuni dei quali già conosciuti dai telespettatori come Davide Rossi (figlio di Vasco), Nicolò Federico Ferrari, Nicolò Raniolo, Andrea Cerioli, Francesco Chiofalo. Tra le coppie più attese c’è sicuramente quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, in questi mesi, ha dimostrato di essere molto unita e affiatata. I fans sperano di vederli insieme anche al termine dell’avventura in Sardegna, ma la presenza di Nicolò Ferrari preoccupa i sostenitori di Giordano. Nilufar, infatti, è stata indecisa su chi scegliere fino alla fine: la vicinanza con Nicolò con cui ha vissuto dei momenti speciali, porterà a galla i dubbi del passato?

© Riproduzione Riservata.