Temptation Island Vip/ Lidia Vella: “Mi era stato proposto il ruolo di tentatrice, ma...”

Temptation Island Vip, coppie e news: dalla partenza posticipata ai dettagli sui tentatori, ecco le ultime notizie sul reality in partenza il prossimo ottobre

27 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Simona Ventura conduce Temptation Island Vip

Temptation Island Vip, in un primo tempo previsto per le prossime settimane, subirà un brusco slittamento a ottobre, una scelta che ha deluso i tanti fan, desiderosi di fare il bis dopo il successo dell’edizione nip. In attesa di poter assistere alle puntate, non resta che concentrarsi sulle anticipazioni e su tutti i dettagli che i protagonisti del reality, nonostante il contratto di riservatezza, continuano involontariamente a seminare sui social. Fra le novità più interessanti delle ultime ore, c’è una dichiarazione rilasciata dall’ex gieffina Lidia Vella, che, così come conferma Gossipetv, ha rivelato, sul suo profilo ufficiale, di aver rifiutato il ruolo da tentatrice: “Amo follemente questo programma. Mi era stato proposto il ruolo di tentatrice per quello vip. Ma ho rifiutato perché non vorrei mai essere causa di sofferenza per un’altra donna, visto che purtroppo so cosa si prova”. Un rifiuto, quello dell’ex gieffina, probabilmente legato al ricordo della sua esperienza al Grande Fratello, quando Alessandro Calabrese è caduto fra le braccia della bella Federica Lepanto.

ANDREA CERIOLI TENTATORE, VALENTINA RAPISARDA RISPONDE

Andrea Cerioli sarà nel cast di Temptation Island Vip in qualità di tentatore per mettere alla prova le tante fidanzate del villaggio, ma a un passo dalla sua nuova avventura nel reality delle tentazioni non è mancato il commento della sua ex, Valentina Rapisarda, che nel rispondere alle curiosità dei tanti follower nel corso di una breve diretta social, ha ribadito la sua totale indifferenza nei confronti del suo ex. Ecco le sue parole: “Non penso nulla, penso che ogni persona è libera di fare ciò che vuole, e soprattutto ciò che sa fare, tutto qui”. L’ex corteggiatrice, che oggi ha una nuova storia d’amore, conferma di essere del tutto indifferente alla scelta del tronista che qualche tempo fa le ha rubato il cuore; peccato che sul suo corpo porti ancora i segni di un tatuaggio realizzato quando la fiamma dell’amore era ancora viva: “Sono m*** che si fanno, succede! Ho perso solo tempo a non cancellarlo prima”, ha detto l’ex corteggiatrice ai suoi follower.

