True Detective 3/ Trailer e data di messa in onda: Mahershala Ali e il suo mistero rimandati al 2019

Il nuovo capitolo della serie di Nic Pizzolatto si mostra nel primo trailer tra misteri e salti temporali per il detective interpretato da Mahershala Ali. Cosa vedremo in True Detective 3?

27 agosto 2018 Hedda Hopper

True Detective, Mahershala Ali

Una scomparsa, un salto temporale, fantasmi chiusi in un cassetto pronti a rovinare una vita intera, e un protagonista, Mahershala Ali, il vincitore Premio Oscar per Moonlight che non ha bisogno di presentazioni e sarà al centro diTrue Detective 3 come lo è stato del primo trailer della serie HBO. Il nuovo capitolo della serie antologica firmata da Nic Pizzolatto slitta al 2019 e, in particolare, a gennaio, come lo stesso video conferma mostrando i primi dettagli sul caso e il mistero da risolvere nei nuovi episodi. Dopo la prima, mitica, stagione, e la deludente seconda, sembra proprio che siano in molti a puntare tutto sulla terza che, almeno dalle prime immagini, promette bene. Il trailer di True Detective 3 è arriva a sorpresa in occasione del finale di stagione di Sharp Objects andato in onda qualche ora fa negli Usa e che dal 17 settembre sarà su Sky, anche in Italia.

LA TRAMA E LA DATA DI MESSA IN ONDA

Un salto temporale è al centro dell racconto e della vita el detective della polizia di stato dell'Arkansas Wayne Hays al grido di "Il mio cervello è una montagna di pezzi mancanti". Al centro un caso, diventato l'ossessione del detective di turno, che potrebbe riguardare un bambino scomparso visto che la versione giovane di Ali si occupa di raccogliere prove fotografando la bicicletta abbandonata. Questo, in futuro, lo costringerà a scendere a patti con qualcuno che ha perso? Al fianco di Mahershala Ali ci saranno anche Mamie Gummer, Stephen Dorff e Carmen Ejogo mentre dietro la macchina da presa dei primi due episodi ci sarà Daniel Sackheim. Per scoprire cosa è successo e quale sarà il mistero al centro dei nuovi episodi dovremo attendere gennaio 2019. Ecco di seguito il trailer della nuova stagione:

