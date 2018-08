UNA VITA / Anticipazioni 27 agosto: Cayetana trova un nuovo nascondiglio per Ursula

Anticipazioni Una Vita, puntata 27 agosto: Cayetana riesce a fuggire da casa prima dell'arrivo di Mauro. Grazie a Fabiana trova un nuovo nascondiglio per Ursula...

27 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna a partire da oggi su Canale 5 con una nuova puntata caratterizzata da numerosi colpi di scena. Ancora una volta Cayetana sarà grande protagonista, con il suo rancore nei confronti di Ursula, più che mai vicina alla morte. La dark lady sarà molto soddisfatta dell'agonia della sua ex governante, preparandosi ad essere testimone della sua morte. Ma ancora una volta la Sotelo Ruz dovrà fare i conti con le indagini di Mauro. Quest'ultimo, insospettito dal biglietto ritrovato sul pianerottolo, deciderà di rivolgersi immediatamente al poliziotto che irromperà insieme a Felipe nell'appartamento di Acacias 38. La loro sarà una vera corsa contro il tempo che purtroppo non darà gli esiti sperati: Cayetana riuscirà a fuggire prima di essere scoperta e porterà con sé Ursula, anche grazie alla complicità di Fabiana. Dalla loro irruzione, Mauro e Felipe capiranno però di non essersi sbagliati: sicuramente la casa era abitata da qualcuno fino a pochi minuti prima del loro arrivo...

UN NUOVO NASCONDIGLIO PER URSULA

Nella puntata di Una Vita, in onda questo pomeriggio su Canale 5, Cayetana troverà un nuovo nascondiglio per Ursula e farà promettere a Fabiana di non rivelare a nessuno quanto accaduto. La donna non potrà fare altro che assecondare le richieste della sua padrona, mentre Mauro indagherà sulle tracce trovate ad Acacias 38. Lui e Felipe saranno certi che qualcuno è stato sequestrato nell'appartamento di Cayetana e discuteranno insieme al commissario Mendez della possibile identità della persona nascosta fino a qualche minuto prima. E sarà in quel momento che accadrà qualcosa di inaspettato: per nulla preoccupata delle conseguenze del suo gesto, la dark lady farà irruzione nel suo stesso appartamento, come se nulla fosse accaduto, e chiederà al commissario e ai suoi due collaboratori le ragioni della sua presenza. Sarà questo il momento della resa dei conti o ancora una volta la donna riuscirà a farla franca?

