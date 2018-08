Uomini e Donne/ Giorgio Manetti, futuro in bilico: sarà nel parterre? (Trono over)

Uomini e donne tornerà su Canale 5 a settembre, ma quali saranno i protagonisti del nuovo parterre? Le parole di Giorgio Manetti e i dubbi sul suo ritorno

27 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

In vista della nuova stagione di Uomini e Donne, sono in molti a chiedersi de Giorgio Manetti sarà ancora tra i protagonisti del parterre. Ad oggi, infatti, sembra quasi impossibile immaginare il trono over senza l’amatissimo gabbiano, eppure, nei prossimi mesi, il cavaliere toscano potrebbe approdare verso nuovi lidi. A confermalo è stato proprio lui nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, dove, seppur non confermando in maniera ufficiale la sua assenza dal dating Show di Maria De Filippi, ha annunciato di avere dei progetti che, nei prossimi mesi, lo porteranno lontano dal nostro paese. “Non mi è mai piaciuto molto muovermi nel mese di agosto – si legge sul noto settimanale - Preferisco scegliere altri periodi per viaggiare. Partirò a novembre o a dicembre e andrò oltre oceano”. È il segno inequivocabile del suo addio definitivo allo show di Canale 5? Staremo a vedere.

GEMMA GALGANI, SUI SOCIAL LA DEDICA ALLE AMICHE

Nonostante sia una delle dame più in vista del salotto di Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha ancora trovato l’amore. Tuttavia, la protagonista del trono over può contare su un nutrito gruppo di amiche, che, così come testimonia uno dei suoi ultimi post condivisi sui social, non le fanno mai mancare il loro supporto: “Oggi una mia amica si è sposata a Manhattan ed i loro visi erano l'essenza della felicità, un’altra a me carissima si è svegliata tardi e non arrivava mai il suo buongiorno, un'altra l'ho salutata ieri è mi ha lasciato un vuoto enorme, un’altra che adoro sta cercando le calamite per me è mi ha regalato momenti stupendi – si legge sul profilo social della dama - e poi arriva lei, la mia cara e preziosa amica che sta rientrando, ci saremmo dovute vedere ma dovevo rientrare per impegni di lavoro...”. Una vita piena di amore, quella di Gemma Galgani, a cui, nelle ultime settimane, ha contribuito l’estate passata in compagni a delle sue sorelle, senza dimenticare l’affetto di Ida Platano, con la quale ieri si è lasciata immortalare in un selfie.

