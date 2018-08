Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni: i nuovi progetti dopo Sara Affi Fella (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In attesa di scoprire le identità dei nuovi tronisti, ecco le rivelazioni degli ex protagonisti…

27 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Luigi Mastroianni

Se fate parte di quella fetta di pubblico di Uomini e Donne che spera ancora in un ritorno di fiamma tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, resterete di certo delusi: i due ex protagonisti del trono classico, dopo la rottura dei mesi scorsi, hanno deciso di dirsi addio definitivamente. A rivelare alcuni dettagli su questa scelta è stato proprio l’ex corteggiatore, che ha confermato la rottura della sua storia d’amore al Magazine di Uomini e Donne (ne abbiamo parlato qui). Terminata la sua storia d’amore con Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni oggi si sente sereno e per il futuro e, oltre a fare il Dj, spera di poter completare gli studi: “Sto girando l’Italia per fare il lavoro che amo ed è quello che ho sempre desiderato. Ma uno dei miei obiettivi resta quello di laurearmi e diventare un giurista: mi mancano sei esami per arrivare al traguardo. Sono andato all'università per sbloccare la carriera e vedere di riprendere gli studi a settembre”. Luigi Mastroianni dirà addio al mondo della tv per sempre?

VALENTINA RAPISARDA E QUEL TATUAGGIO CHE...

In attesa delle nuove puntate di Uomini e Donne, le attenzioni del gossip sono tutte puntate sugli ex protagonisti del trono classico, tra i quali anche Valentina Rapisarda, protagonista del dating show assieme al suo ex, Andrea Cerioli, nella stagione 2015-2016. Oggi, l’ex corteggiatrice ha trovato la serenità accanto a un nuovo amore, segno che l’esperienza nel salotto di Maria De Filippi è soltanto un lontano ricordo. Tuttavia, Valentina Rapisarda ha ancora un sogno da realizzare, così come rivela nel corso di una diretta social riportata da IsaeChia.it: “Il mio sogno più grande è quello di diventare mamma, ad oggi è una voglia grandissima, è l’unica cosa che mi manca, ma tempo al tempo. Mi auguro di diventare presto una brava mamma e una brava moglie, me lo auguro davvero”. Nei suoi progetti, anche i fiori d’arancio: “Il mio matrimonio lo immagino molto semplice, deve essere una festa per amici e parenti, ma semplice”. Nozze in vista per l’ex corteggiatrice?

