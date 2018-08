VELENI E BUGIE/ Su Rai 2 il film con Shenae Grimes-Beech (oggi, 27 agosto 2018)

Veleni e bugie, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Shenae Grimes-Beech, Sean Faris e John Schneider, alla regia Mark Jean. La trama del film nel dettaglio.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller nel primo pomeriggio di rai 2

NEL CAST SHENAE GRIMES-BEECH

Veleni e bugie, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 14,00. Un prodotto tipicamente pomeridiano, dedicato ad un pubblico tendenzialmente femminile il quale ricerca, proprio nella fascia del relax del dopo pranzo, un momento in cui abbandonarsi ad una buona trama, a qualche bella emozione, ad un film che sia allo stesso tempo accattivante e piacevole. Regista del film il è californiano Mark Jean mentre nel cast nel ruolo di protagonisti troviamo Shenae Grimes-Beech e John Schneider. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VELENI E BUGIE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Sayre Hoyle lavora come libera professionista (il target di questi film solitamente sono ambientati nella borghesia americana), la sua attività di interior designer procede a gonfie vele e Sayre dal sud della Louisiana natale, trova in California, nella fashion San Francisco, il proprio successo, la sua stabilità, una vita come piace a tanti americani ed americane ancora influenzate dal Golden dream, il sogno dorato. Ma la Louisiana la chiama e sarà per una circostanza non gradevole, il fratello Danny muore e Sayre dovrà immediatamente recarsi alla città natale per le esequie di famiglia, il funerale, il commiato al fratello a cui voleva un gran bene. Il ritorno a casa è anche il ritorno in un ambiente a lei ostile, sin dall'adolescenza i rapporti tra lei ed il padre severo, un uomo arcigno, del sud americano, maschilista all'eccesso, non furono mai idilliaci e la conferma si presenterà di nuovo nel suo ritorno. Le cose non cambiano, quasi mai, Sayre di questo ne è consapevole e alquanto rattristata. Purtroppo il padre è un uomo ricco e despota, la sua azienda concede lavoro a molti abitanti della cittadina ma con quella sorta di ricatto sociale che gli consente di tenere in scacco un po' tutta la comunità, un uomo affatto amato, impopolare, di questo la figlia ne soffre. Nella sua presenza in città Sayre viene comunque in contatto con l'avvocato del padre, che si innamorerà di lei, con lo sceriffo e poliziotti amici del fratello e quel colpo improvviso di fucile che ne ha decretato la morte, forse non fu propriamente accidentale ... Le indagini continuano nel torbido paludoso della Louisiana.

