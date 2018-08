WILL HUNTING - IL GENIO RIBELLE/ Su TV8 il film con Matt Damon (oggi, 27 agosto 2018)

Will Hunting - Il genio ribelle, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Matt Damon e Robin Williams, alla regia Gus Van Sant. La trama del film nel dettaglio.

27 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE ROBIN WILLIAMS

Will Hunting - Il genio ribelle, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21,15. Il film è stato diretto nel 1997 dal regista Gus Van Sant e vinse due premi Oscar e un Golden Globe. Per essere una produzione indipendente, ebbe un successo inatteso, costato 10 milioni di dollari ne incassò ben 225 milioni. Fu apprezzato anche dalla critica. Gli attori protagonisti sono Matt Damon che veste i panni del giovane che dà il titolo al film, Will Hunting, Robin Williams (Sean Maguire), Ben Affleck (Chuckie Sullivan), Minnie Driver (Skylar) e Stellan Skarsgård (il professor Gerald Lambeau). Il National Board of Review Award ha annoverato Will Hunting tra i dieci migliori film del 1997, e nel 2014 la rivista The Hollywood Reporter's lo ha posizionato al 53esimo posto dei 100 film migliori di sempre. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WILLI HUNTING - IL GENIO RIBELLE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Will è un giovane che lavora come addetto alle pulizie al MIT (Massachusetts Institute of Technology) considerata una delle più importanti università al mondo. Will è una persona semplice che non ha altro passatempo che uscire con gli amici a ubriacarsi, ed è anche uno sbruffone. All'insaputa di tutti però cela un'intelligenza vivacissima e una memoria prodigiosa che gli consente di memorizzare con facilità interi volumi. Un giorno, mentre pulisce le aule dell'università, trova su una lavagna un complicato quesito matematico che il professor Lambeau, docente di matematica, aveva lasciato per i suoi alunni, mentre questi ultimi brancolano nel buio, Will risolve il problema con facilità. Il giorno dopo lo stupore si diffonde per la facoltà perché tutti vorrebbero sapere chi è il genio che è riuscito a sciogliere l'enigma. Il professore così tende una trappola, lascia un secondo problema, ancora più complesso e si apposta per scoprire chi è tanto bravo da risolverlo. Quando vede Will, capisce che il ragazzo deve essere seguito per coltivare il suo talento.

© Riproduzione Riservata.