X FACTOR 2018, ASIA ARGENTO LICENZIATA? / La sua probabile sostituta tra Rita Ora e Jennifer Hudson

Asia Argento verrà licenziata dal ruolo di giudice di X Factor 2018? La conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, insieme al nome della sua sostituta.

Mancano solo pochi giorni alla partenza della nuova edizione di X Factor e le sorti di Asia Argento sono più che mai appese ad un filo. In seguito allo scandalo che ha coinvolto l'attrice negli ultimi giorni, la produzione del talent show di Sky Uno si è riservata di decidere insieme a Freemantle Media Italia se continuare a collaborare insieme a lei, precisando che "questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky". Al momento manca la conferma ufficiale di quello che appare un inevitabile licenziamento e che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Sembra, infatti, che la piattaforma stia cercando il nome della sostituta perfetta (che dovrebbe essere donna) e che solo al momento degli accordi con la nuova giudice verrà confermata la sostituzione in corsa. Al momento, audizioni, Bootcamp e Home Visit sono già stati effettuati quindi la probabile nuova coach dovrebbe entrare solo a giochi fatti, accettando la squadra già scelta dalla Argento.

I NOMI DELLE PROBABILI SOSTITUTE

Tra i nomi delle sostitute di Asia Argento ad X Factor 2018, negli ultimi giorni sono stati fatti quelli di Arisa e Simona Ventura, entrambe con una lunga esperienza alle spalle nel talent show di Sky. Ma, secondo Il Messaggero si tratta di voci infondate. Ai più attenti già sembrava improbabile la scelta di Arisa, che nell'ultima edizione era apparsa in grande difficoltà nel suo ruolo, mentre la Ventura difficilmente avrebbe potuto essere chiamata in causa nei giorni delle riprese di Temptation Island Vip su Canale 5. Alcune fonti interne de Il Messaggero fanno riferimento, invece, ad altri nomi a partire dalle artiste internazionali Rita Ora e dall'attrice Jennifer Hudson dal tavolo di X Factor UK, che potrebbero portare grande interesse tra gli appassionati della trasmissione. Da non escludere, nel caso di loro rifiuto, la scelta su volti nostrani quali Baby K, la rapper italo-neozelandese Vaitea o La Pina, già commentatrice in radio dell'edizione del 2012 del talent show. Sembra invece tramontare definitivamente l'ipotesi Morgan.

