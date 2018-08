Al Bano e Romina Power/ Cena romantica a Rimini, lei poi parte per l’America: “Ti lascio da solo, ma...”

Al Bano e Romina Power, a Rimini, hanno condiviso una cena romantica prima della partenza di lei per Los Angeles. Ma il cantante spiega: "CI vogliamo molto bene"

Al Bano e Romina, a cena insieme a Rimini

Insieme, Al Bano e Romina Power, continuano a lavorare magnificamente. Organizzano concerti, radunano grandi folle e il pubblico li adora. Quest’estate sono stati i protagonisti del tanto chiacchierato gossip e insieme rappresentano una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate. Dopo il caso del concerto a Rimini, cancellato all’ultimo minuto per problemi legati all’organizzazione, e seguito da uno, offerto alla città, che ha registrato un grande successo, i due cantanti si sono dovuti salutare. E quale modo migliore se non davanti a un calice di vino, in una cena romantica, dedicata solo a loro due? Proprio così, Al Bano e Romina Power hanno condiviso una cena romantica in Emilia Romagna.

“CARO AL BANO…”

Cosa significa questa cena? Se un ritorno di fiamma o no, questo non è dato saperlo, ma chi era presente ha potuto confermare che tra Al Bano e Romina Power vi era una grande complicità. Nessun musicista, nessun corista, nessun addetto ai loro concerti era presente quella sera, ma Al Banao, fermato dalla Gazzetta del Mezzogiorno ha spiegato che quella cena non era il simbolo di nessuna manifestazione d’affetto o di amore carnale o passionale: “Ci vogliamo bene, siamo genitori e lavoriamo insieme. Che cosa posso dire di più?”. Intanto Romina Power è partita per Los Angeles, ma prima di salire sull’aereo avrebbe detto: “Caro Al Bano, ti lascio per andare in America ma torno presto. Tu vedi di non farti trovare con una bionda al mio ritorno”.

