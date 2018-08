Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari/ “Io la causa dei suoi problemi? Troppo facile così...”

Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari dopo le accuse choc: “Io la causa dei suoi problemi? Troppo facile così...”. Le ultime notizie sull'ex coppia di Uomini e Donne

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Valentina Dallari e Andrea Melchiorre

Non sono cadute nel vuoto le accuse di Valentina Dallari ad Andrea Melchiorre. L'ex fidanzato si è voluto difendere, raccontando la sua verità attraverso una diretta su Instagram. «Andrea non l'ho più sentito e sinceramente, visto che mi ha dato della cellulitica, è stato l'inizio dei miei problemi», aveva raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne in merito ai suoi problemi con l'anoressia. Le rivelazioni sconcertanti di Valentina hanno spinto quindi l'ex corteggiatore Andrea ad intervenire per fare chiarezza: ha precisato di non aver risposto prima per non buttare benzina sul fuoco, anche per via del delicato periodo che la famosa dj stava attraversando e che si augura sia ora terminato. «È troppo semplice pensare e soprattutto ritenere che alcune delle mie esternazioni siano state l'origine e la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra eccessivo e irreale!», ha dichiarato Melchiorre sui social.

ANDREA MELCHIORRE RISPONDE A VALENTINA DALLARI DOPO LE ACCUSE

Dopo aver trascorso quasi un anno in una clinica per chi soffre di disturbi alimentari, Valentina Dallari ha deciso di parlare dei suoi disturbi alimentari. Ma si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe, così su Instagram ha attaccato Andrea Melchiorre. «Non mi ha neanche scritto visto che stavo poco bene, quindi non è stato molto carino. Né prima né dopo. Ma sapevamo com'era», ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo giorni di silenzio ha risposto proprio l'ex corteggiatore: «Le auguro il meglio. Le parole che ci siamo scambiati ce le siamo scambiate quando eravamo giovani e più impulsivi», ha spiegato Andrea Melchiorre. Una giustificazione forse un po' troppo leggera considerando ciò che ha trascorso Valentina o forse quest'ultima è stata troppo dura con l'ex? «Ho voluto far chiarezza, non mi interessa di continuare a fare polemiche. Ognuno vive la sua vita con tutta la serenità del mondo», ha tagliato corto Andrea.

© Riproduzione Riservata.