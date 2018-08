BEAUTIFUL / Anticipazioni 28 agosto: il dramma di Steffy, Liam cerca il suo perdono

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 agosto: Steffy è sconvolta dopo la confessione di Liam sul bacio con Sally. Matrimonio al capolinea? Bill alla finestra.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Beautiful

La nuova settimana di Beautiful che torna in onda oggi, martedì 28 agosto, alle 13.40 su canale 5, si è aperta con l'’amara confessione di Liam. Dopo aver rischiato di morire insieme a Sally, il figlio di Bill Spencer che ha accolto la dichiarazione d’amore dell’ex fidanzata di Thomas Forrester, non riuscendo a nascondere la verità alla moglie, ha confessato tutto a Steffy. Liam, infatti, deciso a portare avanti il suo matrimonio basandolo sul rispetto e la verità, ha raccontato alla moglie sia della dichiarazione d’amore della Spectra che del bacio che i due si sono scambiati sotto le macerie dell’edificio esploso per volere di Bill in attesa dei soccorsi. Una verità amara da digerire per la figlia di Ridge Forrester che ha sempre creduto di avere accanto a sé un uomo leale e davvero innamorato di lei. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Bill, nel frattempo, è sempre più teso e nervoso: da una parte continua a non sopportare l’idea di non avere più alcun rapporto con Liam e, dall’altro, comincia ad essere sospettoso del rapporto che hanno Katie e Wyatt. Dollar Bill, dunque, sta per scoprire la verità anche sulla relazione che c’è tra l’ex moglie e il figlio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BILL E STEFFY SEMPRE PIU’ VICINI

Senza Brooke al suo fianco, ai ferri corti con Liam e con Wyatt sempre più preso da Katie, Bill Spencer piò contare solo sull’aiuto di Steffy che, dopo aver ascoltato la confessione di Liam, appare sconvolta e cerca sostegno proprio nel suocero. Bill, infatti, tesse le lodi della figlia di Ridge Forrester non immaginando ancora cosa sia realmente accaduto sotto le macerie della Spectra tra Liam e Sally. Steffy, nel frattempo, non riesce a dimenticare le parole del marito e non fa che pensare al bacio che si sono scambiati Liam e Sally. Sconvolta, Steffy si lascerà consolare proprio da Bill? Sally, nel frattempo, confessa alla sorella Coco di essere innamorata di Liam e di temere la reazione di Steffy che potrebbe costringerlo a stare lontano da lei. Liam, però, sta facendo di tutto per farsi perdonare dalla moglie che, ancora sconvolta, chiede del tempo al figlio di Bill.

© Riproduzione Riservata.