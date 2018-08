BELEN RODRIGUEZ / Video, la dedica di Santiago commuove la showgirl ma per gli haters...

Belen Rodriguez si commuove davanti ad una dedica del figlio Santiago. Ma gli haters continuano a rimproverare l'eccessiva presenza del bambino sul web...

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è costantemente al centro del gossip e con lei anche il figlio Santiago, nato dall'unione con il ballerino Stefano De Martino. Negli ultimi giorni alcuni suoi haters appaiono particolarmente polemici a questo proposito, chiamando in causa proprio l'aspetto fisico del bambino e l'eccessiva esposizione mediatica che mamma Belen ha nei suoi confronti. Un recente filmato pubblicato su Instagram ha mostrato il piccolo De Martino mentre parla di Youtube aggiungendo come il social network "sa più del mondo". Ma, se molti fan sono rimasti estasiati dal modo del bambino e dalla sua parlantina, altri non hanno apprezzato la sua presenza sul web, rimproverando Belen: "È molto bello, ma non mi pare il caso di esporlo continuamente". E tra di essi c'è stato anche qualcuno che ha esagerato, criticando Santi (ma sarà mai possibile criticare un bambino?) per la sua somiglianza con Gianna Nannini.

LA COMMOVENTE DEDICA DI SANTIAGO

Belen Rodriguez è abituata alle critiche anche se questa volta i toni eccessivi usati da alcuni followers potrebbero indurla a prendere una dura posizione contro di lei. Nel frattempo però, la showgirl preferisce evitare di fomentare le polemiche, mostrando lo splendido rapporto che la lega al bambino. Ha quindi pubblicato un video nel quale Santiago le dedica un cuore di gelatina per esprimere il suo amore per la mamma, gesto in seguito al quale Belen non ha potuto trattenere le lacrime (clicca qui per vedere il video). Sono molti ad unirsi alla gioia della madre innamorata del suo bambino, attirando ancora una volta l'attenzione della modella argentina. In risposta ad un utente che ha scritto: "Gli occhi sono tutto". La Rodriguez, in pieno accordo ha aggiunto: "Io morta". Ben più polemica, invece, è stata la madre Veronica che ha liquidato alcuni haters critici verso la mancanza di altri bambini nella vita di Santi. E contro di loro la signora Rodriguez ha precisato: "Cosa dici! Lui va a scuola e ha tanti amici".

