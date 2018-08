Bull Durham - Un gioco a tre mani/ Su Rai 3 il film con Kevin Costner (oggi, 28 agosto 2018)

Su Rai 3 va in onda il film Bull Durham - Un gioco a tre mani, nel cast Tim Robbins, Robert Wuhl, Trey Wilson, Jenny Robertson, Max Patkin, William O'Leary e Trey Wilson. (28 agosto 2018)

Bull Durham - Un gioco a tre mani su Rai 3

NEL CAST ANCHE TIM ROBBINS

Il film Bull Durham - Un gioco a tre mani andrà in onda nella prima serata di oggi, martedì 28 agosto 2018, su Rai 3. A partire dalle 21.15, verrà trasmessa la pellicola del 1988 diretta da Ron Shelton, una commedia sentimentale a contenuto sportivo nata da un'idea dello stesso regista. Le musiche sono invece di Michael Convertino, mentre la fotografia è di Bobby Byrne. Degno di nota il cast, a partire da Kevin Costner nel ruolo di protagonista e Susan Sarandon come co-protagonista e nei panni dell'insegnante Annie. Si unisce inoltre Tim Robbins, Robert Wuhl, Trey Wilson, Jenny Robertson, Max Patkin, William O'Leary e Trey Wilson.

LA TRAMA DEL FILM

La trama di Bull Durham - Un gioco a tre mani si concentra sull'impresa sportiva di una squadra di baseball sita a Durham. Fra i giocatori è presente un vero e proprio talento, un lanciatore che è riuscito a farsi conoscere grazie alle sue abilità sul campo. A causa della sua inesperienza, il direttivo deciderà di affidare l'incarico di allenare la squadra a Crash Davis, presente sul campo da diversi decenni e ormai prossimo all'uscita di scena. Ebby Calvin diventa così il suo pupillo, mentre il giocatore continua ad avere una relazione con un'insegnante estremamente tifosa del baseball, Annie Savoy. In seguito, Crash convince il lanciatore a seguire le sue direttive, mentre Annie si occupa di trasmettergli parte della sua conoscenza e cultura. Grazie al doppio lavoro, la squadra riesce finalmente a risalire la china, portando a casa diverse vittorie. Calvin entra così nel mirino di una squadra di grande prestigio ed ottiene la possibilità di entrare in prima divisione. Crash tuttavia non verrà premiato per questo nuovo step, dato che il suo compito era lasciare che Calvin rimanesse nella squadra. Per riuscire a completare la sua missione al meglio, l'allenatore porterà comunque la squadra verso un'ultima ed incredibile vittoria.

