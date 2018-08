CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ L'emozione sui social a un passo dalle nozze: "Presto avrò due anelli"

Chiara Ferragni e Fedez sono a un passo dalle nozze: ecco gli ultimi preparativi della coppia in vista del fatidico sì del prossimo 1 settembre

28 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Per Chiara Ferragni e Fedez è scattato ufficialmente il conto alla rovescia: quella che è appena iniziata rappresenta per i Ferragnez l'ultima settimana prima del fatidico sì. Per l'occasione, nelle scorse ore i due promessi sposi hanno lasciato Los Angeles per rientrare a Milano, da dove definiranno tutti gli ultimi dettagli in attesa di partire alla volta della Sicilia. E, a un passo dalle nozze, l'emozione si fa sentire, così come testimoniano le Story condivise sui social nelle ultime ore. Su Instagram, in particolare, Chiara Ferragni non nasconde tutta la sua trepidazione in attesa di convolare a giuste nozze con il suo amato e, sfoggiando l'anello di fidanzamento che lui le ha regalato per chiedere la sua mano, ricorda: "Presto avrò due anelli". Una felicità, quella della coppia, che vedrà il suo coronamento il prossimo 1 settembre con quelle che ad oggi sono considerate le nozze più attese della stagione.

MARINA DI GUARDO: "ORGOGLIOSA E GRATA"

Fra pochi giorni Chiara Ferragni raggiungerà l'altare per suggellare il suo amore con Fedez, ma a commuoversi è soprattutto Marina Di Guardo, che ha svelato il suo stato d'animo in un'intervista a Vanity Fair. La madre della fashion blogger ha infatti confermato che indosserà un abito appositamente creato per lei da una stilista di cui non può ancora rivelare l'identità, mentre, per quanto riguarda le nozze vere e proprie, si dice "orgogliosa di veder celebrato il matrimonio di mia figlia in Sicilia, la terra dei miei genitori" e "grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei". Sul regalo da fare agli sposi, Marina Di Guardo brancola ancora nel buio, per questo motivo ha deciso di aderire alla loro singolare lista nozze dei Ferragnez: "Hanno tutto. Ho molto apprezzato la loro idea di una donazione a un loro follower bisognoso di un aiuto economico. Contribuirò a questa bellissima iniziativa"

