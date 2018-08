CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni 28 agosto 2018: i ragazzi della 51 salvano la figlia di Alvin, ma...

Chicago Fire 5, anticipazioni del 28 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. La Caserma 51 cerca di salvare diverse vittime da un incendio che ha colpito un magazzino.

Chicago Fire 5, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO FIRE 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Chicago Fire 5, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 15°, dal titolo "Trappola mortale" e continuerà in seconda serata grazie al crossover con la One Chicago. A seguire, andrà in onda l'episodio 16 di Chicago PD 4, dal titolo "Vicini nel dolore", mentre la conclusione avverrà grazie alla puntata pilota di Chicago Justice, intitolata "Falso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: durante la notte, Herrmann (David Eigenberg) riceve una strana visita al Molly e accetta di aiutare un ragazzo che afferma di aver bisogno di soldi. Stella (Miranda Rae Mayo) chiede poi spiegazioni a Severide (Taylor Kinney) per quanto riguarda il possibile trasferimento a Springfield, ma il Tenente nega che la sua scelta sia legata ad Anna (Charlotte Sullivan). Più tardi, Dawson (Monica Raymund) e Brett (Kara Killmer) scoprono che Anderson (Michael Hanrahan) ha quasi rischiato di ucciderli tutti durante un intervento, grazie ad alcune voci di corridoio che si sono diffusi in clinica. Anderson accusa quindi Boden (Eamonn Walker) di avergli fatto fare brutta figura e di non rispettare la catena di comando. Nel frattempo, Severide scopre che la paga a Springfield sarebbe molto più alta delle sue aspettative. Più tardi, Herrmann scopre che il figlio ha qualche difficoltà a scuola, mentre Boden entra in conflitto con Anderson durante una festa e viene minacciato. In un successivo intervento, il vice Comandante viene messo da parte da Boden di fronte ai suoi uomini.



Il risultato è uno smistamento della Caserma 51 ed una riassegnazione di tutti i vigili, esclusi Dawson, Severide e Casey (Jesse Spencer). Richiamato all'ordine da un altro ufficiale, Anderson decide di ribadire la sua scelta, spingendo il quartier generale ad accettare il cambio permanente. Anche se Severide contesta la pericolosità di avere nuovi colleghi da addestrare, Boden impone ai suoi tre pupilli di fare di tutto per reggere la Caserma. Più tardi, Stella impedisce al nuovo Tenente di umiliare una delle colleghe, ma finisce per essere impiegata nei lavori più umili. L'unico che sembra trovare entusiasmante il suo lavoro è Otis, che si trova a guidare l'elicottero, mentre Cruz è stato assegnato al centralino. Severide e Casey discutono quindi della possibilità di trovare il punto debole di Anderson, anche se potrebbe voler dire agire nel torbido. Mouch (Christian Stolte) e Herrmann invece cercano di fare delle pressioni su Boden, convinti che si possa ancora fare qualcosa. Nonostante le loro parole, il Comandante li mette a tacere con aggressività, sicuro di avere ormai le mani legate e ribadisce ancora una volta che i recenti cambiamenti saranno definitivi. Giorni dopo, il Comandante scopre che uno degli uomini che ha salvato di recente è il vice Sindaco e scopre che vogliono dargli un encomio. Boden invece chiede che Anderson venga rimesso al suo posto. Il Comandante stesso deciderà di incontrare il suo superiore, ma Anderson promette nuove ripercussioni.

ANTICIPAZIONI DEL 28 AGOSTO 2018

EPISODO 15, "TRAPPOLA MORTALE" - Il crossover di questa sera si aprirà grazie ai ragazzi della Caserma 51, per poi proseguire con l'appuntamento con l'Intelligence e infine con Chicago Justice. I vigili del fuoco questa volta dovranno affrontare un'operazione delicata e importante, dato che decine di potenziali vittime rischiano di morire a causa di un incendio scoppiato in un magazzino. Per riuscire a salvare tutti i presenti, la squadra è costretta a correre contro il tempo e riuscire a completare la missione senza commettere il minimo errore. L'intervento coinvolge inoltre in via diretta Alvin Olinsky, il braccio destro di Voight, dato che la figlia Lexi si trova fra le persone intrappolate nella struttura. La ragazza verrà tratta in salvo, ma le sue condizioni sono critiche. In seguito si scoprirà che l'incendio è doloso e questo spingerà la 51 a fare fronte comune con l'Intelligence. Nel frattempo, Severide cerca di avere un nuovo contatto con Anna, a distanza di alcuni giorni dal loro ultimo incontro a Springfield.

