CLAUDIA ZANELLA E FAUSTO BRIZZI SI SONO LASCIATI?/ Foto, lei bacia Luigi Cesolini: ecco chi è

Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati? Il settimanale Chi pubblica le foto della moglie del regista mentre bacia Luigi Cesolini, ecco chi è.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Claudia Zanella bacia un altro uomo - Foto Chi

Matrimonio finito tra Claudia Zanella e Fausto Brizzi? Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 agosto, pubblica in esclusiva le foto della moglie del regista mentre, in vacanza, bacia un altro uomo. Claudia Zanella che, in questi mesi, non ha mai lasciato solo il marito difendendolo dalle accuse di molestie e proteggendo con tutte le sue forze la sua bambina. Moglie e madre esemplare, Claudia Zanella non si è mai tirata indietro schierandosi sempre accanto al marito. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essersi rotto al punto che la moglie di Fausto Brizzi si è lasciata andare tra le braccia di un altro uomo. In vacanza sull’isola di Ponza, Claudia Zanella è stata immortalata mentre bacia e abbraccia un altro uomo. Si tratta di Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma, più giovane di dieci anni della moglie di Fausto Brizzi. I due passeggiano mano nella mano per le strade della bellissima isola non nascondendosi davanti all’obiettivo dei fotografi. I due si concedono anche un aperitivo con degli amici: l’amore con Fausto Brizzi è ormai archiviato?

CLAUDIA ZANELLA, NUOVO AMORE DOPO FAUSTO BRIZZI

L’amore tra Claudia Zanella e Fausto Brizzi si è concluso con un addio? Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, la moglie del regista appare serena tra le braccia di Luigi Cesolini. Claudia Zanella è uscita allo scoperto dopo che il tribunale ha scagionato Fausto Brizzi perchè il reato di violenza sessuale “non sussiste”. Dopo essere rimasta sempre al suo fianco, Claudia Zanella si è sentita libera di voltare pagina. Per tutta la durata del caso, la 39enne non ha mai fatto mancare il suo sostegno al marito. “Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco, pur nutrendo il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite. Mi spiace anche perché a prescindere dal fatto che l’imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali. Mio marito ha ribadito, più volte, di non aver mai avuto rapporti non consenzienti. In questo momento gli sono vicina perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili”, ha dichiarato ai microfoni del settimanale Oggi.

