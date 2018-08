ESECUZIONE AL TRAMONTO/ Su Rete 4 il film con John Agar (oggi, 28 agosto 2018)

Esecuzione al tramonto, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: John Agar e Mamie Van Doren, alla regia Charles F. Haas. La trama del film nel dettaglio.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JOHN AGAR

Esecuzione al tramonto, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 17,05. Una di quelle vecchie pellicole nelle quali carovane e banditi, cow-boy e pellerossa, sceriffi e belle donne sedute accanto ad un vecchio pianista al saloon, determinarono l'epopea del genere. Il titolo del film è 'Esecuzione al tramonto', un lungometraggio datato 1956, anni d'oro per il bianco e nero di quel genere. Alla regia troviamo il cineasta Charles F. Haas mentre protagonista della storia è ancora una vecchia gloria del Sunset Boulevard, quel John Agar davvero famoso nell'indossare stelle da sceriffo o stivaloni da cowboy come nelle pellicole 'Il massacro di Fort Apache', 'Iwo Jima, deserto di fuoco' o in alcuni horror d'antan come 'Nel tempio degli uomini talpa'. Al suo fianco la bella attrice d'origini scandinave Mamie Van Doren, mille film di tutti i tipi nella sua filmografia, la ricordiamo per 'Il pilota razzo e la bella siberiana' accanto alla leggenda John Wayne o 'Le bellissime gambe di Sabrina', film italiano diretto da Camillo Mastrocinque. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ESECUZIONE AL TRAMONTO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nel West della giustizia privata, un gruppo di allevatori di bestiame, i ricchi d'epoca, assolda un fuorilegge per mettere a tacere una sorta di class-action ante-litteram d'epoca, un gruppo di agricoltori stanchi di vedere raccolti devastati dal passaggio di grossi bovini in grandi mandrie. A capo degli allevatori, l'imprenditore e banchiere George Ballard, un uomo senza scrupoli e con meno sensibilità degli stessi sicari assoldati per mettere a tacere i poveri coloni della frontiera. Il fuorilegge ha il nome di Sam Hall, uomo spietato di quel West senza religione se non quella delle calibro 9, assassino di tre coloni, in seguito catturato dallo sceriffo locale e condannato a morte. Ma gli allevatori non ci stanno affatto e, con poco senso del rispetto della legge e della stella sul petto, riescono a far evadere il sicario e farlo fuggire. Ma si sa, l'America odia l'ingiustizia e lo sceriffo in quei casi diviene l'esecutore della Costituzione, costi quel che costi, e, attraverso duelli e agguati, sparatorie e fughe, il sicario vedrà il cappio come deve essere.

