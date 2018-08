Eddie Murphy diventerà papà per la decima volta/ Secondo figlio con Paige Butcher

Eddie Murphy diventerà papà per la decima volta. Ultime notizie, sarà il secondo figlio con la compagna Paige Butcher per il noto attore e comico statunitense

Eddie Murphy (Wikipedia

Eddie Murphy diventerà papà per la decima volta: nuova gioia per l’attore e comico statunitense. Come riportato dai colleghi di Tg Com 24, il volto di Beverly Hills Cop, ma non solo, aspetta il secondo figlio dalla compagna Paige Butcher: i paparazzi hanno ‘beccato’ il pancione della donna, già prominente, e il parto è previsto per il mese di dicembre. Come dicevamo in apertura, quello in arrivo sarà il decimo figlio per Eddie Murphy. L’artista cinquantasettenne condivide con la bellissima Paige già un altro bebè, parliamo di Izzy Oona di appena due anni. Una famiglia sempre più larga per l’americano, uno dei più amati volti del mondo del cinema.

"SONO STATO DAVVERO FORTUNATO"

Come dicevamo, sono già nove i figli per Eddie Murphy, di cui sette solo con la ex compagna Nicole Mitchell Murphy: Eric, 29 anni, avuto con Paulette McNeely, Bella Zahra, 16 anni, Zola Ivy, 18 anni, Shayne Audra, 23 anni, e Bria, 28 anni, più Miles Mitchell, 25 anni, avuti tutti con l'ex moglie Nicole Mitchell Murphy. Come riportato da Tg Com 24, l'attore ha commentato così la sua vita familiare, evidenziato tutta la sua soddisfazione: "Sono stato davvero fortunato con i miei figli. Non c'è davvero niente di negativo nel gruppo, tutti si sono dimostrati davvero bravi". Il cinquantasettenne ha poi sottolineato: "Nessuno dei miei figli è come me, e sono sicuro che i genitori lo dicano tutto il tempo, sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Hanno tutti le loro peculiarità e sono bravi ragazzi".

