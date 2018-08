Gerry Scotti e Flavio Insinna/ Scontro tra palinsesti, attacchi verso il conduttore Rai

Gerry Scotti e Flavio Insinna tornano in televisione con i loro giochi a premi. Quale tra Caduta Libera e l'Eredità sarà il programma più seguito?

Flavio Insinna condurrà l'Eredità

Dall’inizio di settembre si prevedono duri scontri di ascolti per l’access prime time. Tra pochi giorni con l’inizio del mese riprenderanno il via i palinsesti televisivi e tra le numerose novità a cui assisteremo, ce ne sarà una importante in casa Rai, ossia la conduzione di Flavio Insinna dell’Eredità, prendendo posto del collega, Fabrizio Frizzi, morto recentemente. Così la fascia oraria che collega il telegiornale alla prima serata sarà ben impegnata sia in Rai che in Mediaset, in quest’ultima, infatti, ritroveremo Gerry Scotti con Caduta Libera. Su Canale 5 il gioco delle botole partirà già il 9 settembre, mentre l’Eredità inizierà il 24.

PUBBLICO CONTRO INSINNA

Il problema, però, riguarda proprio il conduttore a cui la Rai ha deciso di affidare l’Eredità. Se, da una parte, il pubblico affezionato a Mediaset, è sempre ben felice di ritrovare Gerry Scotti a tenere le redini di un gioco a premi, lo stesso non vale per i fedeli Rai. Ci sono state tantissime polemiche dopo la decisione della Rai di scegliere Insinna per sostituire Frizzi, soprattutto dopo che il conduttore venne allontanato dalla televisione dopo un fuori onda – mandato in onda da Striscia la Notizia – in cui pronunciava parole offensive verso i suoi concorrenti. I telespettatori della Rai riusciranno a perdonare Flavio Insinna?

