Gianni Bernardo e il tatuaggio misterioso/ Foto: l'autista di Fabrizio Corona pazzo di Ilaria!

Fabrizio Corona ha lanciato la sua nuova pedina nel mondo dello showbiz e quelli che seguono Gianni Bernardo sui social adesso si chiedono: chi è Ilaria?

28 agosto 2018 Hedda Hopper

Gianni Bernardo e il misterioso tatuaggio

Il personaggio dell'estate lanciato da Fabrizio Corona è di certo il suo autista. Gianni Bernardo sembra aver saputo catalizzare l'attenzione di tutti tanto da sbarcare sui social per postare le sue foto condividendo momenti di vita quotidiana con i suoi "fan". Lasciando stare il fatto che non si tratta di un vip e che non ha velleità artistiche, o almeno si spera, è vero anche che i seguaci di Fabrizio Corona lo hanno subito reso popolare seguendo sui social e complimentandosi per ogni suo scatto o gesto. Anche oggi è andata così e tutto per via del nuovo tatuaggio che sfoggia sul braccio e che ha deciso di postare su Instagram. Alcuni lo accusano di voler seguire le orme di Corona, almeno per quel che riguarda i tatuaggi, altri invece trovano dolce questa dedica alla bella Ilaria. Ma chi è la donna che ha conquistato il cuore dell'autista?

GIANNI BERNARDO E LA MISTERIOSA DEDICA SOCIAL

Sicuramente non ha bisogno di presentazioni per chi frequenta ormai quotidianamente il profilo di Gianni ma per chi non lo facesse, i dettagli sono di obbligo. Sul braccio di Gianni appare la scritta Ilaria e lui stesso postando la foto su Instagram ha scritto "A te che sei Semplicemente sei Sostanza dei giorni miei ?? #ilaria" taggando proprio lo stesso Fabrizio Corona. Il gesto è stato apprezzato soprattutto dalle donne che lo seguono e che sanno che la misteriosa Ilaria non è la sua nuova fidanzata o una storica compagna ma che è la figlia. Poco prima, infatti, i due si sono immortalati insieme durante una passeggiata ed è lì che è venuta fuori "l'identità" della giovane. Tutto sommato Gianni non può che fare del bene alla vita di Corona? Clicca qui per vedere la foto.

