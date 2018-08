Grande Fratello Vip, anticipazioni/ Cicciolina si candida: tutti gli altri nomi del cast

28 agosto 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni

Ilona Staller si è candidata ufficialmente per entrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex attrice a luci rosse meglio nota con il nome d’arte di Cicciolina, è prontissima per diventare una concorrente della terza edizione del reality show condotto da Ilary Blasi che partirà dal prossimo mese. Ed infatti, il toto-nome continua ad impazzare anche perché, il cast sembra ancora apertissimo e in divenire. Tra le pagine del settimanale “Sono”, l’ex attrice hard si è proposta senza mezzi termini. Per lei questo potrebbe essere un vero rilancio di immagine nel nostro belpaese. Secondo le sue dichiarazioni inoltre, sarebbe solo una volontà di carattere artistico in quando, proprio come da lei stessa dichiarato sarà "orgogliosa di devolvere in beneficenza tutto il ricavato". Nel 2008 la Staller ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle. A distanza di dieci anni dall’ultimo reality show, non vede l’ora di poterci riprovare, cercando di raggiungere un accordo valido con gli amici che si stanno occupando del cast.

Grande Fratello Vip, Cicciolina si candida: tutti gli altri nomi

Cicciolina però, sembra non sognare esclusivamente il ritorno in televisione. A novembre compierà la bellezza di 67 anni: “Continuo a lavorare per mantenermi. Non è facile perché in Italia è tutto un monopolio. Sto rifacendo il mio sito, in cui vendo magliette e il mio libro fotografico a colori. Poi dipingo e vendo quadri”. A differenza di Temptation Island Vip dove il cast è stato – praticamente – spoilerato per intero, ben poco si sa di questa terza edizione famosa del Grande Fratello. Tra le conferme, il comico romano Maurizio Battista che, intervistato per Il Messaggero ha confermato: “Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip, vado per divertirmi un po’”. Tra gli altri possibili nomi, anche: Francesco Monte, Le Donatella, Enrico Silvestrin, Fabio Basile, Sara Affi Fella, Giulia Salemi e la showgirl Lisa Fusco. Tra questi – sicuramente – si nascondono i primi concorrenti ufficiali di questa terza edizione.

