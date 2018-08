Huawei, oggi la prima beta privata di Android Pie 9.0 / I test, le novità e i nove modelli interessati

Huawei, al via oggi la prima beta privata di Android Pie 9.0: i modelli interessati sono nove, tra i top di gamma e gli ex top di gamma, ma in futuro...

28 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Huawei

Novità in arrivo per tutti gli appassionati di tecnologia: dopo aver annunciato l'aggiornamento ad Android 9 Pie di alcuni modelli, Huawei ha confermato che i dispositivi oggetto di test saranno nove. I test, in particolare, avranno inizio oggi, ma le prime fasi si concentreranno sulla scelta dei tester che faranno parte del progetto - 1500 in tutto - e che verranno scelti soltanto tra le versioni cinesi dei modelli segnalati. I dispositivi fino a questo momento presi inconsiderazione, così come riporta Matteo Bottin per Androidworld, sono Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10 e Honor Playa. Per il momento, solo a questi modelli sarà data la possibilità di provare EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie. La nuova versione del sistema operativo mobile di Google è disponibile dai primi di agosto e in futuro, in seguito ai test, potrebbe essere estesa a più dispositivi fino a raggiungere i mercati internazionali.

TUTTE LE NOVITÀ

Per il momento, le notizie sulle tempistiche di aggiornamento ad Android Pie dei dispositivi Huawei e Honor attualmente sul mercato scarseggiano, tuttavia Huawei ha confermato che entro settembre saranno aggiornati i top di gamma, P20 e P20 Pro e, solo in seguito, i modelli Mate 10 e Mate 10 Pro. Per avere ulteriori dettagli sull'aggiornamento, non resta che attendere l'evento di presentazione dell’IFA di Berlino, dove la nota casa cinese, nel presentare la nuova EMUI 9.0 basata su Android Pie 9.0, potrebbe anticipare qualche dettaglio in più. Ricordiamo che solo dopo aver testato le prime build fra chi ha aderito al tester interno verrà rilasciato il test pubblico, che permetterà di testare il sistema operativo sugli smartphone. Fra le novità più attese, così come rivela Android Teeech, c'è l'Adaptive Battery, in grado di ottimizzare i consumi del dispositivo sfruttando l'intelligenza artificiale,

© Riproduzione Riservata.