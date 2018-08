IL SEGRETO/ Anticipazioni 28 agosto: resa dei conti tra Saul e Prudencio

Il Segreto, anticipazioni 28 agosto: Donna Francisca continua a tramare contro Julieta mentre Saul e Prudencio sono pronti ad una resa dei conti per amore della ragazza.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Nuovo appuntamento con Il Segreto che torna in onda oggi, martedì 28 agosto, alle 18.45 su canale 5. La soap opera spagnola, in attesa di tornare in onda nel primo pomeriggio, continua a fare compagnia al pubblico italiano nel preserale. Nel corso degli anni, sono tanti i personaggi che hanno lasciato Puente Vejo così come sono numerosi i nuovi volti che, puntata dopo puntata, sono entrati a far parte della soap dando vita a tante storie ricche di colpi di scena. Chi è sempre al suo posto è Donna Francisca che continua a muovere i fili affinchè sia tutto come desidera. Nelle puntate attualmente in onda, la Montenegro sta facendo di tutto per allontanare Julieta da Puente Vejo servendosi di Saul e Prudencio. Ci riuscirà? Nel frattempo, Severo rischia davvero la condanna mentre per Emilia e Alfonso sono giorni felici per la nascita della piccola Camelia, la figlia di Matias e Marcela. Cosa accadrà, dunque, nel nuovo appuntamento? Julieta e Saul si separeranno per sempre per la gioia di Donna Francisca o ci saranno nuovi colpi di scena? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

LA RESA DEI CONTI TRA SAUL E PRUDENCIO

Marcela, con l’aiuto di Fe, ha dato alla luce la piccola Camelia, nata dal suo amore con Matias. Alla locanda di Emilia e Alfonso sono tutti felici per il lieto evento considerando la nascita della bambina un nuovo inizio per tutti. Chi, però, continua a non essere felice è Julieta. La ragazza, infatti, è diventata la nuova nemica di Donna Francisca che, con l’aiuto di Don Ignacio, sta cercando di separarla per sempre da Saul. Ignacio, infatti, ha chiesto alla figlia di lasciare Puente Vejo e partire con lui per La Venta. In attesa di prendere una decisione, la ragazza continua ad essere molto vicino a Saul scatenando la gelosia e il nervosismo di Prudencio il quale decide di risolvere definitivamente la situazione affrontando direttamente il fratello. I due, così, organizzano un incontro e le loro intenzioni non sono delle migliori. Nel frattempo, comincia il processo contro Severo: Santacruz appare spacciato, ma Carmelo sta cercando di aiutarlo in tutti i modi. Le sue buone intenzione, però, potrebbero non bastare.

