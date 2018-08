INGA LINDSTROM - EREDITA' CONTESA/ Su Canale 5 il film con Paula Schramm (oggi, 28 agosto 2018)

Inga Lindström - Eredità contesa, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: Paula Schramm e Joscha Kiefer, alla regia Marco Serafini. Il dettaglio della trama.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST JOSCHA KIEFER

Inga Lindström - Eredità contesa, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 16,30. Una torbida storia famigliare dai retroscena inquietanti e dalla trama frizzante, ricca di suspense e colpi di scena. Questo film è ideale per un pomeriggio 'al femminile' per quanto il ciclo della Inga Lindström abbia accattivato anche l'altra metà del cielo. La regia è condotta da Marco Serafini mentre nel cast la protagonista femminile è la rinomata attrice tedesca Paula Schramm, tanto cinema in madrepatria, a livello internazionale conosciuta con la pellicola 'La tribù del pallone - L'ultimo goal' ma soprattutto l'attrice si è distinta nel cast di 'Anonymous', film diretto da Roland Emmerich al fianco di Vanessa Redgrave. Al fianco della Schramm l'attore Joscha Kiefer, molto più noto in patria, ancora contenuto entro i confini, il cinema televisivo potrebbe e sarà l'occasione di uscire dalla regionalità produttiva cinematografica. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - EREDITA' CONTESA, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Una ragazza ha un sogno, diventare pilota, raggiungere l'agognata patente inseguita in anni di sacrifici e privazioni. Il suo nome è Hanna Ekberg e la possibilità reale di raggiungere il suo obbiettivo è davvero alla sua portata ma, come spesso accade, il destino è beffardo e un po' crudele. Un tremendo incidente porta con se le vite della sorella e del marito, lasciando le nipotine orfane. Il loro nome è Tina e Karen, due minute bimbette spaurite, sole, abbandonate per volontà di nessuno, solo del fato, Hanna Ekberg non può privarsi di loro in quanto zia, anche se sarà davvero duro rinunciare a quel sogno che é proprio lì di fronte a lei. Paul, fidanzato di Hanna, è categorico, una donna che deve accudire due ragazzine bisognose di mille attenzioni non può permettersi la vita di pilota, la ragazza dovrà abbandonare ogni velleità di carriera, dovrà rinunciare al sogno. Eppure Hanna sceglie il suo sangue, le sue nipotine e ciò le pare bello e dovuto ma il destino può ancora di più e infierirà nel nome di Lennart Sonderblom, avvocato ingaggiato dalla nonna paterna delle bambine per rivendicarne l'affidamento.

