Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ Uomini e donne alle porte, la verità nella registrazione?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano lasciato Temptation Island 2018 pronti a mettere la testa al proprio posto e andare a convivere segnando una svolta nel loro rapporto, e adesso?

28 agosto 2018 Hedda Hopper

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno dei caratteri abbastanza fumantini e questo lo sanno tutti coloro che hanno seguito Uomini e donne e Temptation Island 2018 ma tutto sembrava ormai essersi risolto con un sorriso al futuro. Il bel pugliese aveva ammesso i suoi sentimenti per la dama del trono over e aveva promesso di voler lasciare la sua Taranto e il suo lavoro per trasferirsi da lei ma qualcosa potrebbe essere andato storto. Mentre i fan li credevano innamorati e felici, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Secondo quanto riporta Gossip Tv Official sembra proprio che Ida Platano sia stata beccata da una loro lettrice alle prese con una conversazione sconvolgente al telefono. La stessa ha raccontato di aver visto la dama in un ristorante a Roma dove stava pranzando da sola proprio dopo una lite con il suo fidanzato, quindi Riccardo.

IDA E RICCARDO SI SONO LASCIATI PER UNA SINGLE?

Fin qui tutto normale o quasi ma le cose sono peggiorate quando la stessa, presunta, testimone, ha rivelato di aver assistito ad una telefonata tra Ida e il suo compagno, una telefonata in cui non ci sono state parole dolci ma una vera e propria lite. Perché? La ragazza sa rispondere anche a questo e, secondo quanto rivela, sembra proprio che il pomo della discordia sia legato al fatto che Riccardo abbia sentito e messaggiato una delle protagoniste di Temptation Island 2018 e alla fine della telefonata la stessa dama avrebbe concluso con un avviso che non lascia presagire niente di nuovo: "Ti puoi dimenticare della mia esistenza". La rottura quindi potrebbe essere definitiva ma la verità potrebbe venire a galla proprio nei prossimi giorni con la prima registrazione del trono over e il loro ritorno o, magari, la loro ospitata.

