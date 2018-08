Il presidio - Scena di un crimine/ Su Rete 4 il film con Sean Connery e Meg Ryan (oggi, 28 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda Il presidio - Scena di un crimine con protagonista Sean Connery. Nel cast anche Meg Ryan, Mark Harmon, Mark Blum, Jack Warden, Jenette Goldstein e Dana Gladstone.

Il presidio - Scena di un crimine su Rete 4

NEL CAST SEAN CONNERY

Il film Il presidio - Scena di un crimine andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, martedì 28 agosto 2018. L'appuntamento è per le 21.15, per un thriller che risale al 1988 e che vede alla regia Peter Hyams. Il regista è noto per diversi contribuiti al genere horror e thriller, come Relic - L'evoluzione del terrore del '97, Un alibi perfetto (2009) con protagonista Michael Douglas e Enemies Closer del 2013, uno dei suoi ultimi lavori. L'attore Sean Connery interpreta invece in questa occasione il colonnello Caldwell e guida un cast che comprende Meg Ryan, Mark Harmon, Mark Blum, Jack Warden, Jenette Goldstein, Dana Gladstone, Don Calfa, Michael Fosberg e Curtis W Sims. La fotografia è inoltre a cura dello stesso regista, mentre la scenografia è stata realizzata da Alber Brenner.

IL PRESIDIO - SCENA DI UN CRIMINE, LA TRAMA DEL FILM

La trama de Il presidio - Scena di un crimine segue le indagini di omicidio portate avanti da Jay Austin, un ispettore di Polizia di San Francisco che dovrà scoprire il colpevole della morte di una donna. Austin si occupa tuttavia solo delle indagini all'esterno del Presidio, luogo in cui la vittima era stata attirata poco prima dell'aggressione fatale. Il caso verrà invece gestito all'interno dal Colonnello Caldwell, il leader della Polizia militare del posto. Le indagini riporteranno tuttavia alla memoria di entrambi gli antichi dissapori, tanto da compromettere lo svolgimento delle ricerche. Austin infatti è colpevole agli occhi di Caldwell di aver arrestato un ufficiale alcuni anni prima: l'odio del Colonnello nei confronti dell'Ispettore aumenterà quando scoprirà che la figlia Donna ha perso la testa per il suo rivale. Seguire le piste fredde e calde metterà alla fine Caldwell a confronto con le sue convinzioni: si scoprirà infatti che l'omicidio della donna è legata ad un traffico illecito di diamanti. Un'impresa in cui tra l'altro rientra anche Lawrence, l'ufficiale difeso dal Colonnello ed arrestato in passato da Austin.

