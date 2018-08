In arte Patty Pravo, Nicoletta Strambelli/ Da Venezia a Londra con Pino Strabioli, mai più a Sanremo!

Lo speciale di Rai Tre su Patty Pravo racconta grande parte della sua carriera. Tanti ospiti spezzettano l'intervista di Pino Strabioli, tra cui Nina Zilli e Giuliano Sangiorgi.

In Arte Patty Pravo

Patty Pravo getta la maschera su Rai 3, nella trasmissione a lei dedicata, ma dice di non averla mai indossata. E' sempre stata se stessa tra successi, grandi incontri e viaggi in giro per il mondo. Ai microfoni di Pino Strabioli ha ripercorso tutta la sua lunga carriera, svelando tanti dettagli inediti. Dal rapporto con la nonna al legame con la sua città, Venezia. Temi affrontati ripetutamente durante la trasmissione, con i preziosi contributi di grandi ospiti quali Giuliano Sangiorgi di Negramaro e Nina Zilli. Quest'ultima ha associato Patty Pravo a Lady Gaga e viceversa: "Lady Gaga potrebbe essere sua versione 2.0" ha dichiarato. Si è anche parlato del rapporto con Mario Schifano, che Nicoletta Strambelli ha definito "un fratello". Patty Pravo ha confessato il suo desiderio di infanzia, diventare direttrice d'orchestra. La musica nel destino, alla fine non le è andata tanto male. Patty Pravo è orgogliosa del suo percorso, non potrebbe essere altrimenti, ma soprattutto di non essere mai scesa a compromessi con l'industria della musica.

GIULIANO SANGIORGI INCANTATO DA PATTY PRAVO

Tra gli ospiti di In Arte Patty Pravo, in onda ieri sera su Rai Tre, il grande Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il cantante ha elogiato a più riprese la Strambelli, visibilmente emozionato: "E' talmente unica che non ti sembra vero quando la ascolti". Anche Patty Pravo ha speso parole positive per il frontman dei Negramaro, definendolo un vero artista. Il feeling più solido però è con Vasco Rossi, durante l'intervista a Strabioli la cantante veneziana ha svelato un dettaglio non da poco: "Ci siamo detti che siamo io la sua versione femminile e lui la mia versione maschile". Carattere particolare quello della Strambelli, Patty Pravo ha ribadito a più riprese quelli che ritiene essere i suoi pregi e i suoi difetti, dicendosi sicura su una cosa: "Anche nel momento di maggior successo ero sempre Patty Pravo e avevo bisogno di questo, di essere sempre me stessa". Tanti filmati di repertorio durante la trasmissione, la nostalgia però non ha scalfito il suo grande cuore.

LA STOCCATA A SANREMO, IL RAPPORTO CON LA NONNA E CON LA CITTA' DI VENEZIA

"Non andrò mai più a Sanremo" ha detto Patty Pravo a Pino Strabioli, commentando le immagini delle sue performances passate al Festival della canzone. Dalle accuse di plagio al premio della critica, la Strambelli è stata e continua ad essere un personaggio estremamente discusso. La cantante prende di petto tutti gli argomenti, anche quelli più spinosi e orgogliosamente ribadisce i suoi punti di forza: "Non sono una diva, davvero non lo sono, sono proprio così come vedete". Cresciuta con la nonna a Venezia, una città che tuttora porta nel cuore, pur non riconoscendola. I tempi sono cambiati, a volte però il tempo sembra fermarsi. Nell'intervista Patty Pravo parla della nonna come se fosse ancora viva: "Una persona totalmente libera, libera in tutti sensi. E' lei ad avermi voluto con lei? Certo, anche perchè mamma stava molto male".

