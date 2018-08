Indietro tutta 30 e l'ode / Su Rai 2 lo show con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica (Replica)

28 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Nino Frassica (Facebook)

Torna Indietro tutta 30 e l'ode, lo show in due puntate, questa sera in replica su Rai Due, omaggio dello storico varietà portato al successo trent'anni fa da Renzo Arbore e Nino Frassica. Condotto da Andrea Delogu, con la collaborazione dei due mattatori d'eccezione, sarà un'occasione per ricordare i momenti più importanti di quella stagione ormai lontana, ma mai dimenticata: la nuova edizione dello show nasce infatti per mostrare, alle nuove generazioni, una pagina di tv popolare molto amata dal pubblico e dalla critica, dal momento che, con la sua satira e i suoi protagonisti, Indietro tutta ha avuto il merito di incidere sui costumi del nostro paese lanciando modi di dire e tormentoni ancora oggi cari agli italiani. Appuntamento a questa sera, alle 21.05, su Rai 2 per la prima delle due puntate realizzate nella scorsa stagione; il secondo e ultimo appuntamento andrà invece in onda il prossimo 4 settembre.

NESSUN COPIONE

Nel corso della prima puntata di Indietro tutta 30 e l'ode, Renzo Arbore e Nino Frassica renderanno omaggio a uno degli show più amati del panorama televisivo italiano: i due mattatori avranno la possibilità di ripercorrere storie, sketch e protagonisti del varietà, ricordando che ogni siparietto realizzato nel corso della puntata era semplicemente frutto dell'improvvisazione. Per gli sketch, infatti, non c'era alcun copione, di conseguenza, l'unico schema era quello di divertire e far divertire. Per rivivere quei momenti storici e mai dimenticati, i due conduttori daranno quindi vita a una vera e propria operazione nostalgia, rivivendo il popolare show satirico attraverso alcuni filmati originali contenuti nelle teche Rai. E per rivivere al meglio quelle emozioni il pubblico sarà accolto in un'aula universitaria, dove una platea più o meno giovane avrà la possibilità di rivivere quei momenti alla scoperta di un genere di tv oggi mai dimenticato.

LE DOMANDE IMPOSSIBILI

Fra i momenti più interessanti che questa sera saranno ripercorsi da Indietro tutta 30 e l'ode ci sarà il filmato relativo alle "domande impossibili" dei grandi direttori di giornali, per un momento di tv da non perdere i cui protagonisti saranno Eugenio Scalfari, Enzo Biagi e Indro Montanelli. In studio, invece, non mancherà uno sketch dedicato al pubblico più giovane, che sarà al centro di un divertentissimo quiz sulla "Storia ed esegesi dello spettacolo italiano": due diverse squadre di studenti si sfideranno infatti a colpi di domande e risposte sul mondo della tv, il tutto sotto lo sguardo attento della conduttrice Andrea Delogu, in veste di moderatrice. Non mancheranno, inoltre, i filmati che ripercorrono le esibizioni portate in scena da Nino Frassica e Renzo Arbore nella prima versione di Indietro tutta, sketch e siparietti tutti da ridere selezionati fra i momenti più comici e interessanti della versione originale.

