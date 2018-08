J-AX SI RITIRA?/ Cambiamenti in vista: "Mi prendo una pausa, sarò solo Alessandro"

J-Ax dà una svolta alla sua carriera musicale. Dopo 25 anni, è pronto a intraprendere un nuovo percorso artistico. Lo fa a partire dal Fabrique di Milano, con un atteso doppio concerto.

28 agosto 2018 Rossella Pastore

J-Ax ricomincia da zero

Alessandro non ne può più di J-Ax. Per questo, dopo 25 anni di successi, è deciso a prendersi una pausa. Ne parla come il suo alter ego: "È tempo di essere me stesso", scrive su Instagram. Il suo nuovo progetto è più grande e ambizioso: cinque concerti al Fabrique di Milano per festeggiare le "nozze d'argento" della sua carriera. "In questo mestiere ti devi in un certo senso rinnovare, e nello stesso tempo rimanere fedele a te stesso", spiega Ax a Radio Deejay. L'appuntamento è a Play Deejay, dal 30 agosto al 2 settembre, con 4 giorni di sport conditi da musica e spettacolo. Sarà l'ultima occasione per ascoltare il "vecchio" J-Ax.

"RICOMINCIO DA ZERO"

Questo il post del cantante su Instagram: "I concerti al Fabrique sono la mia voglia di dirvi che per andare avanti devo prima ricominciare da zero. Di nuovo. Ancora una volta volta. Ma sono anche per me un motivo di riflessione: 25 anni di carriera. Una volta pensavo che arrivare a 25 anni – di età – sarebbe stato impossibile… Già, la vita è proprio strana. È per quello che cerco sempre di dire, specialmente ai ragazzi, che non bisogna mai mollare. La vita migliora e noi con lei. Ma questi concerti saranno, per me, anche un punto di arrivo e un momento per una pausa di riflessione. Ormai, grazie voi, 'essere J-Ax' è tutto quello che conosco da 25 anni. A un certo punto, bisogna anche lasciare le briglie, fermarsi e guardarsi intorno per mangiare un po' di vita prima di ricominciare ancora una volta. È tempo di essere Alessandro".

