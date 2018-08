L'AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman (oggi, 28 agosto 2018)

L'audace colpo dei soliti ignoti, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: Vittorio Gassman, Claudia Cardinale, alla regia Nanny Loy. Il dettaglio della trama.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST CLAUDIA CARDINALE

L'audace colpo dei soliti ignoti, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 15,45. Il cinema estivo spesso è l'occasione per rivedere o, per coloro che non appartengono alle generazioni precedenti scoprire, pellicole che hanno generato il culto del cinema italiano, soprattutto di matrice bianco e nera, film commedie che nella storia del cinema hanno sostituito, con grandi attori e produzioni all'altezza di quella Cinecittà eroica, il realismo post-bellico iniziando a guardare la società con occhio cinico e satira di costume. Totò, Gassman, Tognazzi, Vianello, Fabrizi, de Filippo furono alcuni degli eroi davanti alle cineprese di quel cinema, Nanny Loy lo fu come cineasta, regista del film in onda stasera. Nanny Loy nel cinema fu maestro e in questo film dispose di un cast davanti al quale è necessario inchinarsi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Tiberio Murgia, Claudia Cardinale, Renato Salvatori, Riccardo Garrone, il famoso Dio della pubblicità del caffè televisivo o semplicemente il seduttore dell'azienda di Fantozzi, il ragionier Calboni. Con un cast così il lavoro del regista è in assoluta discesa ... Ma ecco nel dettagliola trama del film.

L'AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Qualche tempo dopo il famoso colpo non riuscito al Monte di Pietà da parte de 'I soliti ignoti', Peppe, detto "er Pantera" ha apparentemente lasciato il mondo del crimine (abbandonò anche quello della box per evidenti limiti agonistici (non finiva mai un incontro senza andare al tappeto), per lavorare come muratore nei cantieri. Pochi soldi ma una vita dignitosa ed onesta, eppure non appagante, il desiderio, la brama, si sa, corrompono dentro e prima o poi tornano prepotenti. L'occasione fa l'uomo ladro e nel caso de 'Il Pantera' l'occasione è Virgilio, un gangster milanese, il classico uomo 'della mala', il quale, saputo del passato della banda dell'uomo, lo pedina, blocca e convince a tornare nel mondo del crimine con un colpo che, a suo dire, è organizzato a tavolino, senza rischio, ad alto tasso di possibile ricchezza. Pantera è un bonaccione ma credulone, il suo compito sarà quello di reclutare gli altri membri della gang e lasciare a Virgilio il compito di comporre le professionalità per ogni singola azione, direzione del colpo, suddivisione del bottino, ma nelle vicende del Pantera, come sempre, tutto finisce in un buco, solitamente però non quello di una cassaforte finalmente scassinata ad arte ...

