La collina degli stivali/ Su Iris il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 28 agosto 2018)

28 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La collina degli stivali su Iris

NEL FILM BUD SPENCER E TERENCE HILL

La collina degli stivali è una bella pellicola di produzione italiana datata 1969, il film diretto da Giuseppe Colizzi vede la sceneggiatura e il soggetto curato dallo stesso Colizzi, un regista conosciuto per i suoi tanti lavori nel mondo dei film western. Il film è stato prodotto da un cartello di case di produzione (Finanzia San Marco, Cronocinematografica S.p.a.,B.R.C. Produzione S.r.l.) la distribuzione italiana è stata ivece curata dalla stessa San Marco. La pellicola ascrivibile al genere dei film western vede come interprete principale Bud Spencer, l'indimenticato attore italiano è affiancato dal suo compagno di sempre Terence Hill. Ottime le musiche, con le partiture composte da Carlo Rustichelli per questo classico italiano già visionato parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani. La Collina degli stivali andrà in onda nuovamente il prossimo 28 agosto in prima serata (ore 21.00) su Iris.

LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con la fuga di un pistolero di nome Calt (Terence Hill). L'uomo è braccato da un gruppo di malviventi capeggiati dall'astuto e malvagio Finch, nonostante sia ferito ad un braccio riesce a sfuggire ai malfattori. Il trucco usato da Colt è stato quello di rimanere nascosto in un carro appartenente ad un circo itinerante. Il gruppo di banditi non si dà tregua e allo scopo di trovare Colt perquisisce i tendoni del circo, qui un bandito in maniera apparentemente involontaria causa un incidente nella quale perde la vita un giovane acrobate di colore. Colt non vuole fare passare sotto silenzio l'incidente, aiutato da Thomas vanno a contattare un bestione che risponde al nome di Hutch. L'uomo insieme al suo aiutante un sordomuto di nome Babydoll si convince a dare la caccia ai malviventi quando viene a conoscenza che Finch sta facendo incetta di concessioni di miniere d'oro. I quattro uomini decidono di andare in un paese vicino, paese nel quale si stanno assegnando le concessioni d'oro per gli anni a venire. Del rilascio delle autorizzazioni si occupa il giudice Boone, qui però il gruppo di Finch mette sotto pressione il giudice e allo stesso tempo fa fuggire un gruppo di irlandesi interessati alle concessioni nelle miniere, con gli irlandesi che per salvarsi si asserragliano in un antico fortino. Grazie all'interessamento di Colt e Hutch e soprattutto a quello di un circense nano il giudice organizza uno spettacolo allo scopo di attirare i malfattori e poterli cosi assicurare alla giustiza locale. Alla fine dello spettacolo avviene la resa dei conti, lo scontro che vede come protagonisti i due pistoleri vede la vittoria del gruppo capeggiato dal giudice, con Finch che alla fine riesce ad essere catturato e che nel successivo processo viene dichiarato colpevole e condannato a morte. La fine della pellicola è dedicata a Colt e Hutch che alla fine cavalcano al tramonto con i loro destrieri in cerca di altre avventure, e che da allora non dimenticheranno mai più il circo che ha permesso loro di sconfiggere il gruppo di banditi.

