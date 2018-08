La peggior settimana della mia vita/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi (oggi, 28 agosto 2018)

Su Canale 5 va in onda il film La peggiore settimana della mia vita con protagonista Fabio De Luigi. Nel cast anche Monica Guerritore, Cristiana Capotondi e Nadir Caselli. (28 agosto 2018)

La peggior settimana della mia vita su Canale 5

NEL CAST FABIO DE LUIGI

Il film La peggior settimana della mia vita verrà trasmesso da Canale 5 nella sua prima serata di oggi, martedì 28 agosto 2018, a partire dalle 21.25. Il genere è commedia ed il soggetto nasce da un'idea del regista Alessandro Genovesi e del comico italiano Fabio De Luigi. Entrambi hanno inoltre curato la sceneggiatura, mentre Aldo De Scalzi e Pivio si sono occupati della colonna sonora. Il cast è guidato da De Luigi, al fianco di Monica Guerritore, Cristiana Capotondi, Nadir Caselli, Antonio Catania, Arisa, Gisella Sofio, Chiara Francini, Alessandro Siani, Andrea Mignardi e Fabio Visetti. Il regista Genovesi partecipa inoltre alla trama nel ruolo di un sacerdote.

LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA, LA TRAMA DEL FILM

La trama de La peggiore settimana della mia vita si concentra su un impiegato di 40 anni, Paolo, che lavora a Milano come pubblicitario. Da anni ha una relazione con Margherita, nonostante fra loro ci sia una differenza d'età di dieci anni. La donna inoltre è di famiglia ricca e questo rende la coppia del tutto improbabile. I due sono riusciti però a trovare un equilibrio tutto loro, tanto da decidere di fissare la data per il matrimonio. I genitori di Margherita cercheranno di fare di tutto per convincerla a terminare la relazione, convinti che Paolo non sia l'uomo adatto per il suo futuro. La ragazza invece crede di essere sulla strada giusta, ma dovrà fare i conti con una serie di imprevisti. Situazioni impensabili, catastrofi e molto altro ancora si abbatteranno sulla coppia proprio ad una sola settimana dal fatidico sì. La reputazione di Paolo sembra alla fine del tutto compromessa dagli eventi esterni e forse persino Margherita inizia a ricredersi sull'uomo che intendeva sposare.

