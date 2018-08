Lady Diana aveva una figlia segreta?/ Testimonianze e documenti confermano, ora lei può pretendere il trono

Secondo una recente inchiesta Lady Diana, prima del matrimonio con il principe Carlo, avrebbe concepito in vitro una bambina di nome Sarah. Oggi quella donna potrebbe pretendere il trono?

Lady DIana ha concepito una figlia in vitro?

Numerosi misteri avvolgono la figura di Lady Diana, ma l’ultimo intrigo di corte sembra quasi la trama di un film di fantascienza. La causa scatenante dell’ultimo segreto? Una decisione presa, allora, dalla regina Elisabetta. Secondo un’inchiesta pubblicata da Novella 2000 completa di numerose testimonianze, Lady Diana, avrebbe avuto una figlia, prima del matrimonio con il principe Carlo. Sarah sarebbe il nome della bambina di Diana Spencer, partorita in America e che, nell’ultimo periodo, avrebbe ricevuto la visita reale di William e Kate, pronti, probabilmente, a dissuadere la donna ad avanzare pretese al trono e a portare scandali a corte.

CONCEPÌ UNA BAMBINA IN VITRO

Sarah, la bambina di Diana Spancer, sarebbe stato il frutto di un esperimento richiesto dalla regina Elisabetta prima di acconsentire al matrimonio con il principe Carlo. Secondo le testimonianze di Novella 2000, la regina, per essere sicura che Diana arrivasse vergine al matrimonio e fosse in grado di generare figli, affidò al ginecologo di corte, Sir George Pinke, un compito molto delicato. Da Diana Spencer vennero prelevati due ovuli con cui si esaminò la reazione con il seme di Carlo. Gli ovuli si fecondarono e una volta terminato l’esperimento la Regina Elisabetta accettò le nozze e quegli ovuli fecondati, invece che essere eliminati, vennero impiantati nel corpo della moglie dell’assistente del ginecologo. Dunque, Sarah, nacque nel 1981, nove mesi prima di William, da una madre surrogata. Oggi, Sarah, una donna di 37 anni potrebbe avanzare pretese nei confronti della Famiglia Reale. Come finirà la storia che riguarda il nuovo intrigo di corte?

© Riproduzione Riservata.