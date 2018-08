Lamin Ceesay attacca Salvini/ Video: "Fascisti di m***a", la provocazione del rapper diventa virale

Lamin Ceesay attacca Salvini sui social postando un video "ironico" e che non è andato giù ai seguaci del Ministro offesi dal "Fascisti di m***a" e non solo. Ecco i dettagli

28 agosto 2018 Hedda Hopper

Matteo Salvini

Matteo Salvini festeggia un altro traguardo sui social ma chi lo prende di mira o lo usa per qualche minuto di celebrità non manca. Sarà questo l'intento del rapper Lamin Ceesay e del suo video ormai diventato virale? Nelle scorse ore sui social è stato condiviso il video postato dal rapper originario el Gambia e che da 4 anni circa vive in Italia dop aver lasciato tutto e inseguire il suo sogno. Il grande pubblico non lo conosce ancoraa ma, a quanto pare, i seguaci non gli mancano e proprio questi hanno condiviso il video, ritenuto da alcuni molto offensivo, rendendolo virale. Ma cosa si vedere in questi pochi minuti? Lamin Ceesay e due suoi amici si trovano su un pedalò e si dicono pronti a tornare a casa, in Africa, senza bisogno di "Ong, abbiamo affitato la nostra barca: non abbiamo bisogno di scafisti". Clicca qui per vedere il video.

LA CANZONE CHE NON VA GIÙ AI SEGUACI DI SALVINI

Fin qui niente di male visto che i tre sembrano addirittura divertiti dalla loro ironia ma i modi cambiano nel gran finale. Il rapper prende al balzo la palla di questo video per intonare uno dei suoi brani al grido di "Fascisti di m***a, Salvini e la sua gente vi sputo in faccia. Salvini e la sua gente stiamo tornando a casa". L'ironia va bene ma fino a quale punto? Sicuramente non è la prima volta che un rapper o quelli che ormai sono stati definiti i "radical chic di sinistra" si scagliano contro Salvini e nessuno ha mai esagerato in questo modo soprattutto quando si parla di "seguaci" e di votanti. Salvini risponderà anche allo sconosciuto Ceesay o non gli concederà la popolarità alla quale, forse, puntava? I problemi non mancano per il rapper visto che è stato segnalato e ha già rimosso il video e sui social ha scritto: "Se sparisco da online e non uso più il profilo e perché mi hanno segnalato. Perché mi stanno segnalando in tanti. Un video assurdo finito virale".

