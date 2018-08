MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO/ "Ho accettato tutto di lui, incluse le sue stranezze" (Techetechete')

La storia d'amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi va avanti da 23 anni. Oggi il loro anniversario, festeggiato insieme agli 80 anni di lui.

28 agosto 2018 Rossella Pastore

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

"In occasione dei suoi 80 anni, un viaggio nella carriera imprevedibile e curiosa di un personaggio dalle mille sfaccettature". Il personaggio in questione è Maurizio Costanzo, a cui Rai 1 dedica un'intera puntata di Techetechete'. L'omaggio, a firma di Francesco Valitutti, andrà in onda stasera alle 20.35. I contributi video vedranno più volte la presenza di Maria De Filippi, parte integrante della sua vita sin dal '95. Ed è proprio in questa data, 23 anni fa, che le due tv star convolavano a nozze. Per Costanzo, era l'ultima di una lunga serie: prima di Maria c'erano state Lori, Flaminia, Simona e Marta, tutte conosciute nel corso della sua carriera in televisione. Maurizio e Maria, in particolare, si conobbero nel dietro le quinte di un programma. Lei faceva la consulente per una società di produzione tv, e lui la prese sotto la sua ala. Soprattutto professionalmente: fu Costanzo a lanciare la De Filippi come la conosciamo oggi.

LA FESTA

"Spero di andarmene con la sua mano nella mia", ha dichiarato Costanzo in un'intervista al Giornale. Lei risponde a Di più: "Di lui amo il fatto che c'è e c'è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno". L'allieva ha superato il maestro; ma sempre allieva rimane. Per questo si completano anche nel lavoro. Quanto ai festeggiamenti: "L'unica volta che ho visto Maurizio organizzare una festa è stato nel 1998 per i suoi 60 anni. Conoscendolo credo che farà una normalissima cena in famiglia, invitando anche Camilla e Saverio, i figli che ha avuto da un precedente matrimonio". Di Gabriele, il figlio che ha adottato con lui, dice che "non importa la biologia". "Crescendo, tuo figlio prende da te e tu rivedi un sacco di cose tue in lui".

TRADIZIONI FAMILIARI

Sui suoi ritmi, dice, "ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Con gli anni sono persino riuscita a insegnargli che poteva fare le vacanze". Tutte le estati sono ad Ansedonia, dove lei gioca a tennis; lui legge. È una loro tradizione sin dalla luna di miele: "Si vede che eri abituato ai matrimoni, ormai conoscevi la procedura", ricorda lei a L'intervista, scherzando sulla cerimonia. "Io invece tremavo, non sapevo cosa fare". Lui confessa di essere un tipo solitario: "Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare". Poi, però, al mattino ci si ritrova: "O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno".

