MARTINA SEBASTIANI E ANDREA DAL CORSO SI SONO LASCIATI/ Temptation Island, lui bacia un'altra: "è libero di.."

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso si sono lasciati poche settimane dopo la fine di Temptation Island 2018: lui bacia un'altra in vacanza mentre lei annuncia la pausa.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso si sono lasciati. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, protagonista di Temptation Island 2018, con un video su Instagram ha annunciato la pausa di riflessione. Dopo essersi conosciuti nel programma condotto da Filippo Bisciglia nel corso del quale Martina ha chiuso la storia con il fidanzato Gianpaolo, i due hanno continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere. Insieme a Lara Rosie Zorzetto, Martina e il bel tentatore hanno anche trascorso insieme prima una piccola vacanza ad Ibiza e poi il giorno di Ferragosto. A quanto pare, però, tra i due non sarebbe tutto rosa e fiori. Andrea Dal Corso che, con i suoi occhi ha conquistato il cuore dei telespettatori, è stato beccato a Mykonos in compagnia di un’altra ragazza con cui si è anche scambiato un bacio. A pubblicare lo scoop è stato il portale Isa e Chia che ha anche reso note le dichiarazioni della fonte: “Sembra si sia divertito in compagnia di due ragazze”, avrebbe detto l’autrice delle foto. Di fronte alle immagini di Andrea in compagnia di un’altra ragazza, Martina Sebastiani ha deciso di soddisfare la curiosità dei followers che la stanno inondando di domande. Cliccate qui per vedere la foto del bacio.

MARTINA SEBASTIANI ANNUNCIA LA PAUSA DA ANDREA DAL CORSO

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso non stanno insieme. Ad annunciarlo è l’ex protagonista di Temptation Island 2018 che ha spiegato ai fans come quella con il tentatore sia stata solo una frequentazione. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, inoltre, ha aggiunto di essersi presa una pausa per capire cosa voglia realmente. “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme. Lui è assolutamente libero di fare ciò che vuole. Da qualche giorno ci siamo presi un po’ di tempo per capire cosa vogliamo l’uno dall’altro. Stiamo valutando, lui è assolutamente libero di fare quello che più crede”, ha spiegato la Sebastiani. Tra Andrea e Martina, dunque, si sistemerà tutto? I fans sperano di rivederli nuovamente insieme.

